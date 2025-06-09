Snapchat став доступним на Apple Watch

Компанія Snap представила програму Snapchat для розумного годинника Apple Watch, розширивши доступ до месенджера на пристроях з watchOS. Тепер власники годинника зможуть переглядати і відповідати на повідомлення прямо з екрану гаджета, що носиться, не вдаючись до смартфону.

На Apple Watch доступні всі стандартні методи введення тексту: вбудована клавіатура, функція Scribble, що дозволяє вводити букви пальцем, а також голосове диктування. Крім цього, підтримується відправка емодзі – так само, як і в інших популярних месенджерах для годинників Apple.

Snap зазначає, що прагне зробити Snapchat зручним на всіх пристроях, включаючи електроніку, що носиться. Ця заява прозвучала на тлі того, що в останні роки багато великих сервісів – серед них Slack, Facebook Messenger, Uber і Lyft – відмовилися від підтримки Apple Watch через високі витрати та обмежений попит.

Вихід програми для годинника продовжує курс на оновлення Snapchat, розпочатий у 2024 році. Тоді платформа представила перероблений дизайн під назвою Simple Snapchat та впровадила функції на базі штучного інтелекту. Оновлений інтерфейс включає три основні вкладки: «Чат», «Камера» та «Для вас».

Snapchat оголошував про масштабне оновлення свого дизайну вперше за довгі роки, представивши інтерфейс під назвою Simple Snapchat, а також нові функції, засновані на штучному інтелекті. Обновлений інтерфейс тепер включає три основні вкладки: “Чат”, “Камера” та “Для вас”.

Вкладка Чат поєднує такі функції, як Карта прив’язки, Історії та особисті чати, спрощуючи доступ до цих розділів.

Вкладка «Для вас» використовує нову систему рекомендацій, яка показує відео від друзів та пропонує персоналізовані рекомендації контенту.

Одним із головних нововведень стало поява нової AI-лінзи під назвою Grandparents, яка дозволяє користувачам побачити, як вони виглядатимуть у старості. Ця лінза доступна через вкладку Camera.

Крім того, Snapchat додавши функцію AI Memories, яка представляє спогади у повнокранному режимі, створюючи колажі та відеомікси.

Передплатники сервісу Snapchat+ отримали доступ до функції AI Snaps, що створюються на основі технології My Selfie, дозволяючи створювати унікальні AI-аватарі, що базуються на зображеннях користувачів.