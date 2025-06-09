Snapchat став доступним на Apple Watch09.06.25
Компанія Snap представила програму Snapchat для розумного годинника Apple Watch, розширивши доступ до месенджера на пристроях з watchOS. Тепер власники годинника зможуть переглядати і відповідати на повідомлення прямо з екрану гаджета, що носиться, не вдаючись до смартфону.
На Apple Watch доступні всі стандартні методи введення тексту: вбудована клавіатура, функція Scribble, що дозволяє вводити букви пальцем, а також голосове диктування. Крім цього, підтримується відправка емодзі – так само, як і в інших популярних месенджерах для годинників Apple.
Snap зазначає, що прагне зробити Snapchat зручним на всіх пристроях, включаючи електроніку, що носиться. Ця заява прозвучала на тлі того, що в останні роки багато великих сервісів – серед них Slack, Facebook Messenger, Uber і Lyft – відмовилися від підтримки Apple Watch через високі витрати та обмежений попит.
Вихід програми для годинника продовжує курс на оновлення Snapchat, розпочатий у 2024 році. Тоді платформа представила перероблений дизайн під назвою Simple Snapchat та впровадила функції на базі штучного інтелекту. Оновлений інтерфейс включає три основні вкладки: «Чат», «Камера» та «Для вас».
Snapchat оголошував про масштабне оновлення свого дизайну вперше за довгі роки, представивши інтерфейс під назвою Simple Snapchat, а також нові функції, засновані на штучному інтелекті. Обновлений інтерфейс тепер включає три основні вкладки: “Чат”, “Камера” та “Для вас”.
- Вкладка Чат поєднує такі функції, як Карта прив’язки, Історії та особисті чати, спрощуючи доступ до цих розділів.
- Вкладка «Для вас» використовує нову систему рекомендацій, яка показує відео від друзів та пропонує персоналізовані рекомендації контенту.
Одним із головних нововведень стало поява нової AI-лінзи під назвою Grandparents, яка дозволяє користувачам побачити, як вони виглядатимуть у старості. Ця лінза доступна через вкладку Camera.
Крім того, Snapchat додавши функцію AI Memories, яка представляє спогади у повнокранному режимі, створюючи колажі та відеомікси.
Передплатники сервісу Snapchat+ отримали доступ до функції AI Snaps, що створюються на основі технології My Selfie, дозволяючи створювати унікальні AI-аватарі, що базуються на зображеннях користувачів.
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