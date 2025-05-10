Смартфоны Xiaomi, Oppo, Vivo и OnePlus могут отказаться от сервисов Google в Android10.05.25
После возвращения Дональда Трампа на пост президента США торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином снова обострилось. Новая волна импортных пошлин и возможные ограничения уже побудили китайских производителей смартфонов начать подготовку к потенциальным санкциям.
Во время предыдущего срока Трампа под ограничения попала Huawei, которая лишилась доступа к сервисам Google, включая Play Store. В ответ компания разработала собственную операционную систему HarmonyOS. Теперь, по информации из отрасли, аналогичный сценарий рассматривают и другие крупные игроки.
Согласно слухам, Xiaomi, Oppo, vivo и OnePlus вместе с Huawei обсуждают возможность создания версии Android, не зависящей от экосистемы Google. В качестве технической базы может быть использована обновлённая версия HyperOS 3 от Xiaomi. Пока неизвестно, насколько тесным будет сотрудничество между брендами и какую роль в проекте отведут Huawei.
Компания Huawei в дальнейшем полностью отказалась от поддержки Android-приложений в HarmonyOS. Вопрос, пойдут ли другие производители тем же путём, остаётся открытым. Также неясно, будут ли использоваться технологии Huawei, такие как Ark Compiler и Petal Maps.
По данным за первый квартал года, лидером китайского рынка смартфонов является Xiaomi, за ней следует Huawei, а третье и четвёртое места занимают Oppo и vivo. Совокупно эти компании обеспечили две трети поставок смартфонов в стране.
Несмотря на утрату глобального лидерства Huawei, китайские производители, включая Xiaomi, vivo и Oppo, остаются в пятёрке крупнейших брендов на мировом рынке. Возможный отказ от сервисов Google может значительно изменить структуру рынка за пределами Китая, однако остаётся вопрос, насколько такие устройства будут востребованы у международной аудитории.
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