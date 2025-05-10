Смартфони Xiaomi, Oppo, Vivo та OnePlus можуть відмовитися від сервісів Google у Android10.05.25
Після повернення Дональда Трампа на пост президента США торгове протистояння між Вашингтоном та Пекіном знову загострилося. Нова хвиля імпортних мит та можливі обмеження вже спонукали китайських виробників смартфонів розпочати підготовку до потенційних санкцій.
Під час попереднього терміну Трампа під обмеження потрапила Huawei, яка втратила доступ до сервісів Google, включаючи Play Store. У відповідь компанія розробила свою операційну систему HarmonyOS. Тепер, за інформацією галузі, аналогічний сценарій розглядають і інші великі гравці.
Згідно з чутками, Xiaomi, Oppo, vivo та OnePlus разом з Huawei обговорюють можливість створення версії Android, яка не залежить від екосистеми Google. Як технічна база може бути використана оновлена версія HyperOS 3 від Xiaomi. Поки невідомо, наскільки тісною буде співпраця між брендами та яку роль у проекті відведуть Huawei.
Компанія Huawei надалі повністю відмовилася від підтримки Android-додатків у HarmonyOS. Питання, чи підуть інші виробники тим самим шляхом, залишається відкритим. Також неясно, чи використовуватимуться технології Huawei, такі як Ark Compiler та Petal Maps.
За даними за перший квартал року, лідером китайського ринку смартфонів є Xiaomi, за нею слідує Huawei, а третє та четверте місця займають Oppo та vivo. Спільно ці компанії забезпечили дві третини постачання смартфонів у країні.
Незважаючи на втрату глобального лідерства Huawei, китайські виробники, включаючи Xiaomi, vivo та Oppo, залишаються у п’ятірці найбільших брендів на світовому ринку. Можлива відмова від сервісів Google може значно змінити структуру ринку за межами Китаю, проте залишається питання, наскільки такі пристрої будуть потрібні міжнародній аудиторії.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
GTA VI – чого чекати і що вже відомо про найочікуванішу гру індустрії?
GTA VI, безсумнівно, найочікуваніша гра індустрії. У YouTube її трейлери дивляться десятки мільйонів за 12 годин, а Книга рекордів Гінеса не встигає реєструвати рекордні цифри
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Смартфони Xiaomi, Oppo, Vivo та OnePlus можуть відмовитися від сервісів Google у Android Китай смартфон
За даними за перший квартал року, лідером китайського ринку смартфонів є Xiaomi, за нею слідує Huawei, а третє та четверте місця займають Oppo та vivo.
У Польщі розробили спідер-байк як у фільмах Зоряні війни розробка
Volonaut Airbike оснащений реактивною силовою установкою та розрахований на одного пасажира.
Смартфони Xiaomi, Oppo, Vivo та OnePlus можуть відмовитися від сервісів Google у Android
У Польщі розробили спідер-байк як у фільмах Зоряні війни
Samsung Galaxy S25 Edge представлять вже 13 травня 2025 року
Microsoft додала нові функції Copilot+ у Windows 11
Mafia: The Old Country отримала перший геймплейний трейлер
Samsung докуповує аудіо-бренди Bowers Wilkins, Denon та Polk Audio
Сервіс MEGOGO запустив програму для Apple Vision Pro
Відеокарти Nvidia GeForce RTX 5060 почнуть продаватися з 19 травня
Unreal Engine 6 – головне про новий рушій