Смартфони Xiaomi, Oppo, Vivo та OnePlus можуть відмовитися від сервісів Google у Android

Після повернення Дональда Трампа на пост президента США торгове протистояння між Вашингтоном та Пекіном знову загострилося. Нова хвиля імпортних мит та можливі обмеження вже спонукали китайських виробників смартфонів розпочати підготовку до потенційних санкцій.

Під час попереднього терміну Трампа під обмеження потрапила Huawei, яка втратила доступ до сервісів Google, включаючи Play Store. У відповідь компанія розробила свою операційну систему HarmonyOS. Тепер, за інформацією галузі, аналогічний сценарій розглядають і інші великі гравці.

Згідно з чутками, Xiaomi, Oppo, vivo та OnePlus разом з Huawei обговорюють можливість створення версії Android, яка не залежить від екосистеми Google. Як технічна база може бути використана оновлена ​​версія HyperOS 3 від Xiaomi. Поки невідомо, наскільки тісною буде співпраця між брендами та яку роль у проекті відведуть Huawei.

Компанія Huawei надалі повністю відмовилася від підтримки Android-додатків у HarmonyOS. Питання, чи підуть інші виробники тим самим шляхом, залишається відкритим. Також неясно, чи використовуватимуться технології Huawei, такі як Ark Compiler та Petal Maps.

За даними за перший квартал року, лідером китайського ринку смартфонів є Xiaomi, за нею слідує Huawei, а третє та четверте місця займають Oppo та vivo. Спільно ці компанії забезпечили дві третини постачання смартфонів у країні.

Незважаючи на втрату глобального лідерства Huawei, китайські виробники, включаючи Xiaomi, vivo та Oppo, залишаються у п’ятірці найбільших брендів на світовому ринку. Можлива відмова від сервісів Google може значно змінити структуру ринку за межами Китаю, проте залишається питання, наскільки такі пристрої будуть потрібні міжнародній аудиторії.