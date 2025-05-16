Смартфоны Meizu Note 16 и Note 16 Pro — бюджетник и средне бюджетные смартфоны за $20016.05.25
Компания Meizu выпустила несколько моделей смартфонов в линейке Meizu 16. Они заметно отличаются по уровню компонентов и характеристикам.
Meizu Note 16
Устройство поступило в продажу по цене от $110 и уже доступно в Китае. При этом для местных жителей предусмотрены дополнительные скидки в рамках программы субсидирования.
Смартфон оснащён чипсетом Unisoc T8200 в специальной версии Flyme Special Full Blood Edition. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 40 Вт. Беспроводная зарядка не реализована.
Дисплей — 6,78-дюймовая IPS-панель с разрешением 2460 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1050 нит. Корпус соответствует степени защиты IP65 и выдерживает падения с высоты до 1,5 метра.
Среди особенностей конструкции — сканер отпечатков пальцев на боковой грани, физическая кнопка с настраиваемыми действиями и поддержка управления даже в перчатках или при влажных пальцах. Устройство также оснащено 3,5-миллиметровым аудиоразъёмом.
Основной блок камер включает два сенсора на 50 и 2 мегапикселя, фронтальная камера — 8 мегапикселей. Смартфон работает под управлением Flyme AIOS 2, новой версии фирменной операционной системы Meizu.
Аппарат предлагается в трёх цветах: Deficit Red, Rock Black и Jade White. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит $110, а вариант с 256 ГБ — $140.
Meizu Note 16 Pro
Meizu Note 16 Pro пополнил линейку среднебюджетных устройств бренда. Новинка уже доступна в Китае в четырёх конфигурациях, а стоимость варьируется от $210 до $300 в пересчёте с юаней.
Смартфон получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Такая яркость делает экран читаемым даже при прямом солнечном свете.
Аппарат построен на чипсете Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, выполненном по 4-нм техпроцессу. Устройство доступно в версиях с 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти, а объём встроенного хранилища составляет 256 или 512 ГБ. Дополнительно поддерживается виртуальное расширение ОЗУ до 12 ГБ.
Основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора с диафрагмой f/1.8 и 8-мегапиксельного широкоугольного модуля. Фронтальная камера оснащена датчиком на 8 Мп.
Смартфон комплектуется аккумулятором ёмкостью 6200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Устройство работает под управлением операционной системы Flyme AIOS 2, основанной на Android 15.
Среди дополнительных характеристик — подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, порт USB Type-C, поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS и NFC. Корпус соответствует стандартам защиты IP66 и IP68, а также выдерживает падения с высоты до 1,8 метра.
Стоимость Meizu Note 16 Pro:
- 8 ГБ + 256 ГБ — $210;
- 12 ГБ + 256 ГБ — $235;
- 12 ГБ + 512 ГБ — $165;
- 16 ГБ + 512 ГБ — $300.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
Oppo Enco Buds3 Pro – свежая модель в линейке наушников компании с обновлённым дизайном и хорошей автономностью. Расскажем подробнее.
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой ожидаемой игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Смартфоны Meizu Note 16 и Note 16 Pro — бюджетник и средне бюджетные смартфоны за $200 Meizu смартфон
Компания Meizu выпустила несколько моделей смартфонов в линейке Meizu 16. Они заметно отличаются по уровню компонентов и характеристикам.
AOC C27G4H2 — 27-дюймовый изогнутый монитор с частотой 200 Гц и HDR10 AOC монитор
AOC C27G4H2 откалиброван на заводе: уровень точности цветопередачи Delta E — менее 2. Устройство покрывает 100% цветового пространства sRGB и 93% DCI-P3
Смартфоны Meizu Note 16 и Note 16 Pro — бюджетник и средне бюджетные смартфоны за $200
Видеокарта Asus ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition получила 6,5 г золота высшей пробы
Xiaomi Wireless Mouse Lite 3 с 1000 DPI весит всего 45 г
Microsoft Office будет работать на Windows 10 до 2028 года
Bluetooth 6.1 — устройства станут защищённые и энерго экономичнее
Samsung Odyssey G60SF — OLED-монитор с частотой 500 Гц
Google сменила логотип впервые за 10 лет
Razer Basilisk Mobile и Joro — ультра-компактные мышь и клавиатура