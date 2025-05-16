Смартфоны Meizu Note 16 и Note 16 Pro — бюджетник и средне бюджетные смартфоны за $200

Компания Meizu выпустила несколько моделей смартфонов в линейке Meizu 16. Они заметно отличаются по уровню компонентов и характеристикам.

Meizu Note 16

Устройство поступило в продажу по цене от $110 и уже доступно в Китае. При этом для местных жителей предусмотрены дополнительные скидки в рамках программы субсидирования.

Смартфон оснащён чипсетом Unisoc T8200 в специальной версии Flyme Special Full Blood Edition. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 40 Вт. Беспроводная зарядка не реализована.

Дисплей — 6,78-дюймовая IPS-панель с разрешением 2460 × 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1050 нит. Корпус соответствует степени защиты IP65 и выдерживает падения с высоты до 1,5 метра.

Среди особенностей конструкции — сканер отпечатков пальцев на боковой грани, физическая кнопка с настраиваемыми действиями и поддержка управления даже в перчатках или при влажных пальцах. Устройство также оснащено 3,5-миллиметровым аудиоразъёмом.

Основной блок камер включает два сенсора на 50 и 2 мегапикселя, фронтальная камера — 8 мегапикселей. Смартфон работает под управлением Flyme AIOS 2, новой версии фирменной операционной системы Meizu.

Аппарат предлагается в трёх цветах: Deficit Red, Rock Black и Jade White. Версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит $110, а вариант с 256 ГБ — $140.

Meizu Note 16 Pro

Meizu Note 16 Pro пополнил линейку среднебюджетных устройств бренда. Новинка уже доступна в Китае в четырёх конфигурациях, а стоимость варьируется от $210 до $300 в пересчёте с юаней.

Смартфон получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Такая яркость делает экран читаемым даже при прямом солнечном свете.

Аппарат построен на чипсете Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, выполненном по 4-нм техпроцессу. Устройство доступно в версиях с 8, 12 и 16 ГБ оперативной памяти, а объём встроенного хранилища составляет 256 или 512 ГБ. Дополнительно поддерживается виртуальное расширение ОЗУ до 12 ГБ.

Основная камера состоит из 50-мегапиксельного сенсора с диафрагмой f/1.8 и 8-мегапиксельного широкоугольного модуля. Фронтальная камера оснащена датчиком на 8 Мп.

Смартфон комплектуется аккумулятором ёмкостью 6200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Устройство работает под управлением операционной системы Flyme AIOS 2, основанной на Android 15.

Среди дополнительных характеристик — подэкранный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, порт USB Type-C, поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS и NFC. Корпус соответствует стандартам защиты IP66 и IP68, а также выдерживает падения с высоты до 1,8 метра.

Стоимость Meizu Note 16 Pro:

8 ГБ + 256 ГБ — $210;

12 ГБ + 256 ГБ — $235;

12 ГБ + 512 ГБ — $165;

16 ГБ + 512 ГБ — $300.