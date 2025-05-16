Смартфони Meizu Note 16 та Note 16 Pro – бюджетник та середньо бюджетні смартфони за $200

Компанія Meizu випустила кілька моделей смартфонів у лінійці Meizu 16. Вони помітно відрізняються за рівнем компонентів та характеристиками.

Meizu Note 16

Пристрій надійшов у продаж за ціною від $110 і вже доступний у Китаї. Для місцевих жителів передбачені додаткові знижки в рамках програми субсидування.

Смартфон оснащений чіпсетом Unisoc T8200 у спеціальній версії Flyme Special Full Blood Edition. За автономність відповідає акумулятор ємністю 6600 мАг за допомогою швидкої зарядки потужністю до 40 Вт. Бездротова зарядка не реалізована.

Дисплей – 6,78-дюймова IPS-панель з роздільною здатністю 2460 × 1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю 1050 ніт. Корпус відповідає ступеню захисту IP65 та витримує падіння з висоти до 1,5 метра.

Серед особливостей конструкції — сканер відбитків пальців на бічній грані, фізична кнопка з діями, що налаштовуються, і підтримка управління навіть у рукавичках або при вологих пальцях. Пристрій також оснащений 3,5-міліметровим аудіороз’ємом.

Основний блок камер включає два сенсори на 50 і 2 мегапікселі, фронтальна камера – 8 мегапікселів. Смартфон працює під управлінням Flyme AIOS 2, нова версія фірмової операційної системи Meizu.

Апарат пропонується у трьох кольорах: Deficit Red, Rock Black та Jade White. Версія з 8 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті коштує $110, а варіант із 256 ГБ — $140.

Meizu Note 16 Pro

Meizu Note 16 Pro поповнила лінійку середньобюджетних пристроїв бренду. Новинка вже доступна в Китаї у чотирьох конфігураціях, а вартість варіюється від $210 до $300 у перерахунку з юаней.

Смартфон отримав 6,78-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 144 Гц та піковою яскравістю до 4500 ниток. Така яскравість робить екран читаним навіть за прямого сонячного світла.

Апарат побудований на чіпсеті Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, виконаному за 4-нм техпроцесом. Пристрій доступний у версіях з 8, 12 та 16 ГБ оперативної пам’яті, а обсяг вбудованого сховища становить 256 або 512 ГБ. Додатково підтримується віртуальне розширення ОЗП до 12 ГБ.

Основна камера складається з 50-мегапіксельного сенсора з діафрагмою f/1.8 та 8-мегапіксельного ширококутного модуля. Фронтальна камера оснащена датчиком 8 Мп.

Смартфон комплектується акумулятором ємністю 6200 мАг з підтримкою провідної зарядки потужністю 80 Вт. Пристрій працює під керуванням операційної системи Flyme AIOS 2, яка базується на Android 15.

Серед додаткових характеристик – підекранний сканер відбитків пальців, стереодинаміки, порт USB Type-C, підтримка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS та NFC. Корпус відповідає стандартам захисту IP66 та IP68, а також витримує падіння з висоти до 1,8 метра.

Вартість Meizu Note 16 Pro:

8 ГБ + 256 ГБ – $210;

12 ГБ + 256 ГБ – $235;

12 ГБ + 512 ГБ – $165;

16 ГБ + 512 ГБ – $300.