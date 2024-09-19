16.09.24

Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR

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Ajax cameras and nvr

Компания Ajax Systems продолжила расширение своей экосистемы устройств, представив камеры видеонаблюдения и видеорегистратор для управления видеопотоками. Достаточно консервативный и устоявшийся тип устройств, традиционно для компании подкрепили глубокой проработкой софта и комплектующих.