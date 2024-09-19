Смартфон Samsung Galaxy F05 отримав чип MediaTek Helio G85, камеру 50 Мпикс и цену $95

Samsung представила новый бюджетный смартфон серии Galaxy F — модель Galaxy F05. Этот смартфон является вариантом Galaxy A05 и Galaxy M05, но выделяется задней панелью, выполненной из экокожи, что отличает его от моделей с пластиковыми крышками.

Samsung Galaxy F05 оснащён 6.7-дюймовым HD+ PLS LCD дисплеем с каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. Основная камера включает два сенсора: основной на 50 МП и вспомогательный на 2 МП для глубины сцены.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G85 и оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт. В устройстве предусмотрено 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которая может быть расширена до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Galaxy F05 поставляется с операционной системой Android 14 и оболочкой One UI Core 6.0. Samsung гарантирует два года обновлений операционной системы и четыре года патчей безопасности.

Модель поступит в продажу с 20 сентября в Индии по цене $95.