Смартфон Samsung Galaxy F05 отримав чіп MediaTek Helio G85, камеру 50 Мпікс та ціну $95

Samsung представила новий бюджетний смартфон серії Galaxy F – модель Galaxy F05. Цей смартфон є варіантом Galaxy A05 та Galaxy M05, але виділяється задньою панеллю, виконаною з екошкіри, що відрізняє його від моделей із пластиковими кришками.

Samsung Galaxy F05 оснащений 6.7-дюймовим HD+ PLS LCD дисплеєм із краплеподібним вирізом для 8-мегапіксельної фронтальної камери. Основна камера включає два сенсори: основний на 50 МП та допоміжний на 2 МП для глибини сцени.

Смартфон працює на процесорі MediaTek Helio G85 та оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 25 Вт. У пристрої передбачено 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої пам’яті, яка може бути розширена до 1 ТБ за допомогою картки microSD.

Galaxy F05 поставляється з операційною системою Android 14 та оболонкою One UI Core 6.0. Samsung гарантує два роки оновлень операційної системи та чотири роки патчів безпеки.

Модель надійде у продаж із 20 вересня в Індії за ціною $95.