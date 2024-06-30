Смартфон Realme 12 4G при цене $215 получил OLED-дисплпей 120 Гц, чип Snapdragon 685 и камеру Sony 50 Мпикс

Китайский производитель Realme представил смартфон 12 4G. У него плоский OLED-дисплей с диагональю 6.67”, частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+. Яркость достигает 2000 нит. Встроенный сканер отпечатков пальцев.

Работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 685 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, расширяемой картой microSD. Защита от воды IP54, стереодинамики, система охлаждения и батарея на 5000 мАч с зарядкой на 67 Вт.

Три камеры: основная на 50 Мпикс с OIS, дополнительная на 2 Мпикси фронтальная на 16 Мпикс. Операционная система Android 14 с оболочкой realme UI 5.0. Уже доступен в Пакистане по цене от $215.