Смартфон Realme 12 4G за ціною $215 отримав OLED-дисплей 120 Гц, чіп Snapdragon 685 і камеру Sony 50 Мпікс

Китайський виробник Realme представив смартфон 12 4G. У нього плоский OLED-дисплей з діагоналлю 6.67”, частотою оновлення 120 Гц та роздільною здатністю FHD+. Яскравість досягає 2000 нит. Вбудований сканер відбитків пальців.

Працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 685 з 8 ГБ оперативної пам’яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті, що розширюється картою microSD. Захист від води IP54, стереодинаміки, система охолодження та батарея на 5000 мАг із зарядкою на 67 Вт.

Три камери: основна на 50 Мпікс з OIS, додаткова на 2 Мпікс фронтальна на 16 Мпікс. Операційна система Android 14 із оболонкою realme UI 5.0. Вже доступний у Пакистані за ціною від $215.