Смартфон Oppo Reno 12 FS 5G с AMOLED-дисплеем 120 Гц, Dimensity 6300, батареей 5000 мАч и зарядкой 45 Вт стоит 17 999 грн

Компания Oppo представила в Украине новый смартфон из линейки Reno, модель OPPO Reno 12 FS 5G. Этот гаджет отличается защитой от воды и ударов, а также оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран поддерживает 10-битные цвета и имеет встроенный сканер отпечатков пальцев.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 6300, в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти (LPDDR4x) и 512 ГБ встроенного накопителя (UFS 2.2). Батарея устройства имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Для съемки OPPO Reno 12 FS 5G предлагает фронтальную камеру на 32 МП и основную камеру с тремя модулями: 50, 8 и 2 Мпикс.

Смартфон поддерживает Dual SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, GPS, NFC и слот для microSD. Из коробки устройство поставляется с операционной системой Android 14 и интерфейсом ColorOS. Также смартфон поддерживает GenAI с различными функциями.

OPPO Reno 12 FS 5G уже доступен для покупки в Украине по цене 17 999 грн. Доступны два цветовых варианта: Amber Orange и Olive Green. Покупатели, приобретшие новинку с 16 по 28 июля, получат в подарок 6 месяцев защиты экрана.