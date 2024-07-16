Смартфон Oppo Reno 12 FS 5G з AMOLED-дисплеєм 120 Гц, Dimensity 6300, батареєю 5000 мАг та зарядкою 45 Вт коштує 17 999 грн

Компанія Oppo представила в Україні новий смартфон із лінійки Reno, модель OPPO Reno 12 FS 5G. Цей гаджет відрізняється захистом від води та ударів, а також оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Екран підтримує 10-бітові кольори та має вбудований сканер відбитків пальців.

Смартфон працює на процесорі MediaTek Dimensity 6300, у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті (LPDDR4x) та 512 ГБ вбудованого накопичувача (UFS 2.2). Батарея пристрою має ємність 5000 мАг та підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт. Для зйомки OPPO Reno 12 FS 5G пропонує фронтальну камеру на 32 МП та основну камеру з трьома модулями: 50, 8 та 2 Мпікс.



Смартфон підтримує Dual SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, GPS, NFC та слот для microSD. З коробки пристрій поставляється з операційною системою Android 14 та інтерфейсом ColorOS. Також смартфон підтримує GenAI із різними функціями.

OPPO Reno 12 FS 5G вже доступний для покупки в Україні за ціною 17 999 грн. Доступні два колірні варіанти: Amber Orange та Olive Green. Покупці, які придбали новинку з 16 по 28 липня, отримають у подарунок 6 місяців захисту екрану.