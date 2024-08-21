Смартфон Oppo A80 5G получил LCD-дисплей 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 6300 и батарею 5100 мАч с зарядкой на 45 Вт за €29921.08.24
Компания Oppo представила в Европе новый смартфон A-серии — Oppo A80 5G. Устройство оснащено 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и отверстием для фронтальной камеры на 8 Мпикс. Максимальная яркость экрана достигает 1000 нит.
В основе смартфона лежит восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 6300, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопителем UFS 2.2 объёмом 256 ГБ. Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 14 и фирменной оболочкой ColorOS 14.
Oppo A80 5G обладает защитой от воды по стандарту IP54, оборудован портом USB-C для зарядки, разъёмом для наушников 3,5 мм и основной камерой с разрешением 50 + 2 Мпикс. Питание устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
Вес устройства составляет 186 грамм. На выбор предлагаются два цвета: Starry Black и Purple.
Oppo A80 5G уже доступен для покупки в Нидерландах по цене €299.
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