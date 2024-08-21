Смартфон Oppo A80 5G отримав LCD-дисплей 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 6300 та батарею 5100 мАг із зарядкою на 45 Вт за €29921.08.24
Компанія Oppo представила в Європі новий смартфон A-серії – Oppo A80 5G. Пристрій оснащений 6,67-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 120 Гц та отвором для фронтальної камери на 8 Мпікс. Максимальна яскравість екрана досягає 1000 нит.
В основі смартфона лежить восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 6300, який працює в парі з 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4x та накопичувачем UFS 2.2 об’ємом 256 ГБ. Смартфон поставляється з попередньо встановленою операційною системою Android 14 та фірмовою оболонкою ColorOS 14.
Oppo A80 5G має захист від води за стандартом IP54, обладнаний портом USB-C для зарядки, роз’ємом для навушників 3,5 мм та основною камерою з роздільною здатністю 50 + 2 Мпікс. Живлення пристрою забезпечує акумулятор ємністю 5100 мАч з підтримкою швидкого заряджання потужністю 45 Вт.
Вага пристрою складає 186 грам. На вибір пропонуються два кольори: Starry Black та Purple.
Oppo A80 5G вже доступний для покупки в Нідерландах за ціною €299.
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