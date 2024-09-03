Смартфон Motorola Edge 50 Neo с защитой MIL-STD 810H стоит €50003.09.24
Motorola представила новый смартфон Edge 50 Neo, а также объявила о начале глобальных продаж модели Edge 50.
Motorola Edge 50 Neo — это компактный телефон с защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и сертификацией по военному стандарту MIL-STD 810H. Устройство имеет размеры 154,1х71,2х8,1 мм и весит 171 г, что делает его относительно компактным по современным меркам. Смартфон оснащен 6,4-дюймовым OLED LTPO-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3000 нит. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 3.
Внутри Motorola Edge 50 Neo установлен процессор MediaTek Dimensity 7300, предлагается 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища. Батарея имеет емкость 4310 мАч и поддерживает быструю зарядку TurboPower мощностью 68 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 68 Вт и защитный чехол соответствующего цвета.
Основная камера смартфона состоит из трех модулей: главный 50-мегапиксельный модуль на базе 1/1,56-дюймового сенсора Sony LYTIA 700C с OIS, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с автофокусом и 10-мегапиксельный телефото модуль с 3-кратным оптическим увеличением и OIS. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП с постоянным фокусом. Motorola использует собственный движок обработки изображений moto ai, который работает на всех камерах с несжатыми данными для получения наилучшего изображения и настройки качества видео.
Новый Motorola Edge 50 Neo уже поступил в продажу в некоторых странах Европы по цене от €499. Устройство предлагается в четырех цветах с задней панелью из веганской кожи с мягкой текстурой.
Новый Motorola Edge 50. Он также имеет защиту IP68 и сертификацию MIL-STD 810H. Однако это более крупное устройство с 6,67-дюймовым OLED дисплеем и батареей емкостью 5000 мАч. В этом случае используется процессор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Конфигурации памяти и камер — такие же, как и в Edge 50 Neo. Цена Motorola Edge 50 начинается от €599.
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