Смартфон Motorola Edge 50 Neo із захистом MIL-STD 810H коштує €500

Motorola представила новий смартфон Edge 50 Neo, а також оголосила про початок глобального продажу моделі Edge 50.

Motorola Edge 50 Neo – це компактний телефон із захистом від води та пилу за стандартом IP68 та сертифікацією за військовим стандартом MIL-STD 810H. Пристрій має розміри 154,1 х71, 2х8, 1 мм і важить 171 г, що робить його відносно компактним за сучасними мірками. Смартфон оснащений 6,4-дюймовим OLED LTPO-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і яскравістю до 3000 ніт. Екран захищений склом Gorilla Glass 3.

Всередині Motorola Edge 50 Neo встановлений процесор MediaTek Dimensity 7300, пропонується 8 або 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 або 512 ГБ вбудованого сховища. Батарея має ємність 4310 мАг та підтримує швидку зарядку TurboPower потужністю 68 Вт, а також бездротову зарядку потужністю 15 Вт. В комплект поставки входить зарядний пристрій потужністю 68 Вт та захисний чохол відповідного кольору.



Основна камера смартфона складається з трьох модулів: головний 50-мегапіксельний модуль на базі 1/1,56-дюймового сенсора Sony LYTIA 700C з OIS, 13-мегапіксельний надширококутний модуль з автофокусом та 10-мегапіксельний телефотомодуль з 3 . Фронтальна камера має роздільну здатність 32 МП з постійним фокусом. Motorola використовує власний двигун обробки зображень moto ai, який працює на всіх камерах з несжатими даними для отримання найкращого зображення та налаштування якості відео.

Новий Motorola Edge 50 Neo вже надійшов у продаж у деяких країнах Європи за ціною від 499 євро. Пристрій пропонується у чотирьох кольорах із задньою панеллю з веганської шкіри з м’якою текстурою.

Новий Motorola Edge 50. Він також має захист IP68 та сертифікацію MIL-STD 810H. Однак це більший пристрій з 6,67-дюймовим дисплеєм OLED і батареєю ємністю 5000 мАч. У цьому випадку використовується процесор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Конфігурації пам’яті та камер – такі самі, як і в Edge 50 Neo. Ціна Motorola Edge 50 починається від €599.