Смартфон iQOO Neo 10 Pro получил 6,78-дюймовую OLED-панель и процессор MediaTek Dimensity 9400

iQOO готовится представить новую серию Neo 10, в которую войдет субфлагманский смартфон Neo 10 Pro. Смартфон получил 6,78-дюймовую OLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Внутри устройства будет установлен процессор MediaTek Dimensity 9400, а объем оперативной памяти может достигать 16 ГБ при 512 ГБ внутренней памяти.

Смартфон будет оснащен двойной камерой с основной 50-мегапиксельной линзой и дополнительной 50-мегапиксельной камерой. Емкость аккумулятора составит около 6000 мАч, а поддержка быстрой зарядки 120 Вт обеспечит быструю подзарядку. Для безопасности предусмотрен ультразвуковой датчик отпечатков пальцев от Goodix. Линейка iQOO Neo 10 должна быть представлена в Китае уже в этом месяце.

Honor представила смартфоны Magic 7 и Magic 7 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite, продвинутыми камерами и емким аккумулятором.

Honor Magic 7 оснащен плоским OLED-дисплеем с диагональю 6,78″, а Magic 7 Pro — 6,8″ OLED с микроизгибами. Обе модели поддерживают адаптивную частоту обновления 1-120 Гц и имеют пиковую яркость HDR 5000 нит. Экран поддерживает технологию Honor AI Oasis Eye-Care, которая защищает от поляризованного света и уменьшает влияние синего.

Смартфоны оснащены процессором Snapdragon 8 Elite с двумя ядрами на частоте 4,32 ГГц и шестью с частотой 3,53 ГГц. По словам производителя, в сочетании с графическим процессором Adreno 830 он обеспечивает прирост производительности в играх на 40%. Телефоны оснащены сверхширокой системой жидкостного охлаждения Honor, которая поддерживает температуру ниже 44,8°C в тяжелых играх.

ОС MagicOS 9.0 создана на базе Android 15. Она предоставляет расширенные возможности искусственного интеллекта, включая ассистента ИИ. Функция AI Face Swap Detection делает более безопасными видеозвонки.

Honor Magic 7 имеет 50 МП основную камеру с датчиком OmniVision OVH9000, 50 МП сверхширокоугольный объектив и телеобъектив 50 МП с 3х оптическим увеличением и стабилизацией. Magic 7 Pro получил основную камеру 50 МП OmniVision OVH9000 с переменной диафрагмой (f/1,4-f/2,0) и перископический телеобъектив на 200 МП (Samsung S5KHP3), который поддерживает 100-кратное цифровое масштабирование и OIS, также в комплекте 50 МП ультраширокоугольная камера.

Оба смартфона серии Honor Magic 7 имеют 50 Мпикс селфи-камеру, Magic 7 Pro получил дополнительный датчик ToF с определением глубины для улучшенного 3D-распознавания лица и портретных эффектов фото. Телефоны поддерживают ИИ-эффекты фото, как AI Eagle Eye Burst, режим суперпортрета и улучшение изображения с помощью ИИ.

Magic 7 имеет аккумулятор 5650 мАч, а Magic 7 Pro — 5850 мАч. Они поддерживают проводную быструю зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 80 Вт. Технология Qinghai Lake в сочетании с чипом E2 улучшает работу аккумулятора и продлевает срок службы. Описание батареи Magic7 не содержит упоминания о технологии Silicon-Carbon, по которой сделан аккумулятор Pro.