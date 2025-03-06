Смартфон для детей HMD X1 имеет программную защиту от интернет-угроз06.03.25
Компания HMD анонсировала HMD X1 — смартфон, созданный в партнерстве с Xplora и ориентированный на детей и подростков. Устройство сочетает современные технологии с инструментами родительского контроля, обеспечивая безопасность в цифровой среде.
HMD X1 предлагает 108-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч, что гарантирует долгую автономную работу. Однако основной акцент сделан на функции безопасности. Родители смогут:
- Ограничивать доступ к интернету и соцсетям;
- Устанавливать безопасные зоны и отслеживать местоположение ребенка в реальном времени;
- Использовать школьный режим, который блокирует нежелательные приложения во время учебы.
Все настройки управляются через приложение Xplora, что дает родителям полный контроль над функциями устройства.
Кроме того, смартфон оснащен технологией Face ID, сканером отпечатков пальцев и поддерживает персонализацию с помощью сменных аксессуаров.
Компания HMD позиционирует X1 как решение, которое позволяет детям пользоваться современными технологиями, оставаясь под защитой от интернет-угроз.
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Смартфон для детей HMD X1 имеет программную защиту от интернет-угроз HMD смартфон
Компания HMD позиционирует X1 как решение, которое позволяет детям пользоваться современными технологиями, оставаясь под защитой от интернет-угроз.
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