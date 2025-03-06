Смартфон для дітей HMD X1 має програмний захист від інтернет-загроз06.03.25
Компанія HMD анонсувала HMD X1 – смартфон, створений у партнерстві з Xplora та орієнтований на дітей та підлітків. Пристрій поєднує сучасні технології з інструментами батьківського контролю, забезпечуючи безпеку у цифровому середовищі.
HMD X1 пропонує 108-мегапіксельну камеру та акумулятор ємністю 5000 мАг, що гарантує тривалу автономну роботу. Проте основний акцент зроблено на функції безпеки. Батьки зможуть:
- Обмежувати доступ до інтернету та соцмереж;
- Встановлювати безпечні зони та відстежувати розташування дитини в реальному часі;
- Використовувати шкільний режим, який блокує небажані програми під час навчання.
Всі налаштування керуються через Xplora, що дає батькам повний контроль над функціями пристрою.
Крім того, смартфон оснащений технологією Face ID, сканером відбитків пальців та підтримує персоналізацію за допомогою змінних аксесуарів.
Компанія HMD позиціонує X1 як рішення, що дозволяє дітям користуватися сучасними технологіями, залишаючись під захистом від інтернет-загроз.
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Компанія HMD позиціонує X1 як рішення, що дозволяє дітям користуватися сучасними технологіями, залишаючись під захистом від інтернет-загроз.
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