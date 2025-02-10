Смартфон Asus Zenfone 12 Ultra получил Snapdragon 8 Elite и движок ИИ Meta

Asus представила свой новый флагманский смартфон Zenfone 12 Ultra, изменив привычный график анонсов — в этот раз устройство показали в феврале, а не в июле, как его предшественника.

Главное обновление касается процессора: Zenfone 12 Ultra получил Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает прирост производительности на 45% для CPU, на 40% для GPU и столько же для NPU. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 до 512 ГБ смартфон предлагает высокий уровень мощности.

Ускоренный NPU особенно полезен для встроенного ИИ, который работает локально без подключения к облачным сервисам. В аппарате предустановлена модель Meta Llama 3 8B, обеспечивающая продвинутые функции обработки текста, включая резюмирование. Улучшенный AI Call Translator 2.0 выполняет голосовой перевод в режиме реального времени, а обновленный «Диктофон» способен идентифицировать разных говорящих, подготавливать краткие выводы из записей и автоматически переводить речь.

Остальные характеристики

Серьезные улучшения получила и камера. Основной модуль теперь оснащен сенсором Sony Lytia-700, заменившим IMX890, а новая система гибридной стабилизации версии 4 корректирует движения на ±5°, что на 66% эффективнее предыдущего решения. 32-мегапиксельный телефото-модуль предлагает 3-кратный оптический зум и до 30-кратного цифрового увеличения. Дополняет систему сверхширокоугольная камера с углом обзора 120°. Фронтальная камера также получила 32-мегапиксельный RGBW-сенсор.

Дисплей — 6,78-дюймовый OLED от Samsung с LTPO и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц (144 Гц доступны в поддерживаемых играх). Панель достигает пиковой яркости 2500 нит и защищена стеклом Gorilla Glass Victus 2.

Аккумулятор состоит из двух ячеек общей емкостью 5500 мАч, поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт (полная зарядка за 39 минут) и беспроводную на 15 Вт. Смартфон оснащен стереодинамиками, 3,5-мм разъемом для наушников и технологией Dirac Virtuo.

Asus Zenfone 12 Ultra сертифицирован по стандарту IP68 и поддерживает две SIM-карты с 5G и eSIM. В Европе модель уже поступила в продажу по цене €1100, предлагая три цветовых варианта: Sage Green, Ebony Black и Sakura White.