Смартфон Asus Zenfone 12 Ultra отримав Snapdragon 8 Elite та ШІ від Meta10.02.25
Asus представила свій новий флагманський смартфон Zenfone 12 Ultra, змінивши звичний графік анонсів – цього разу пристрій показали у лютому, а не у липні, як його попередника.
Головне оновлення стосується процесора: Zenfone 12 Ultra отримав Snapdragon 8 Elite, який забезпечує приріст продуктивності на 45% для CPU, на 40% для GPU та стільки ж для NPU. У поєднанні з 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.0 до 512 ГБ смартфон пропонує високий рівень потужності.
Прискорений NPU є особливо корисним для вбудованого ШІ, який працює локально без підключення до хмарних сервісів. В апараті встановлено модель Meta Llama 3 8B, що забезпечує просунуті функції обробки тексту, включаючи резюмування. Покращений AI Call Translator 2.0 виконує голосовий переклад у режимі реального часу, а оновлений «Диктофон» здатний ідентифікувати різних розмовляючих, готувати короткі висновки із записів та автоматично перекладати мову.
Інші характеристики
Серйозні покращення отримала і камера. Основний модуль тепер оснащений сенсором Sony Lytia-700, який замінив IMX890, а нова система гібридної стабілізації версії 4 коригує рухи на ±5°, що на 66% ефективніше за попереднє рішення. 32-мегапіксельний телефото-модуль пропонує 3-кратний оптичний зум та до 30-кратного цифрового збільшення. Доповнює систему надширококутної камери з кутом огляду 120°. Фронтальна камера також отримала 32-мегапіксельний RGBW-сенсор.
Дисплей – 6,78-дюймовий OLED від Samsung з LTPO і динамічною частотою оновлення від 1 до 120 Гц (144 Гц доступні в іграх, що підтримуються). Панель досягає пікової яскравості 2500 ниток та захищена склом Gorilla Glass Victus 2.
Акумулятор складається з двох осередків загальною ємністю 5500 мАг, підтримує провідну зарядку потужністю 65 Вт (повна зарядка за 39 хвилин) та бездротову на 15 Вт. Смартфон оснащений стереодинаміками, 3,5-мм роз’ємом для навушників та технологією Dirac Virtuo.
Asus Zenfone 12 Ultra сертифікований за стандартом IP68 та підтримує дві SIM-карти з 5G та eSIM. У Європі модель вже надійшла у продаж за ціною €1100, пропонуючи три колірні варіанти: Sage Green, Ebony Black та Sakura White.
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