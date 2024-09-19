Смарт-телевизоры Redmi Smart Fire TV 4K оснащены экранами 55″ и Fire OS на борту

Xiaomi представила новую серию умных телевизоров под брендом Redmi — Redmi Smart Fire TV 4K. Линейка включает две модели с диагоналями экрана 43 и 55 дюймов. Эти устройства оснащены 4K-панелями с углом обзора 178 градусов, что обеспечивает отличную видимость из любых точек комнаты. Также телевизоры поддерживают режим Auto Low Latency для снижения задержки и технологию MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), которая улучшает плавность изображения, особенно при просмотре динамичных сцен.

Обе модели работают на базе четырехъядерного процессора Cortex A55, дополняемого 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенного хранилища. В качестве операционной системы используется Fire OS с интегрированным голосовым помощником Alexa, что позволяет управлять телевизором с помощью голосовых команд.

В плане подключения устройства оснащены поддержкой Wi-Fi 802.11 ac (2.4/5 ГГц), AirPlay, Miracast, Bluetooth 5.0, а также имеют порты HDMI 2.1 и USB 2.0. Для удобства пользователей предусмотрен разъем для наушников 3.5 мм. Аудиосистема представлена динамиками мощностью 24 Вт в модели на 43 дюйма и 30 Вт в версии на 55 дюймов. Их цена начинается от 298 долларов.