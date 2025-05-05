Skype не работает с сегодняшнего дня

Компания Microsoft официально напомнила пользователям о завершении работы Skype. С 5 мая 2025 года Скайп станет полностью недоступен. Это означает конец более чем 20-летней истории платформы, которая когда-то была лидером в сфере онлайн-коммуникаций.

Microsoft окончательно свернет его поддержку в мае текущего года. Skype, запущенный в 2003 году, был приобретен Microsoft в 2011 году за $8,5 млрд. Несмотря на первоначальную популярность, сервис не смог выдержать конкуренции с другими платформами, такими как Zoom и WhatsApp.

Microsoft рекомендует пользователям переходить на сервис Teams, который поддерживает схожую функциональность — звонки, чаты, видеоконференции. Для упрощения миграции предусмотрен автоматический перенос учётной записи, включая список контактов и историю переписки. Уведомление о возможности переноса появится в самом Skype.

Тем, кто не планирует пользоваться Teams, компания советует сделать резервную копию данных, поскольку доступ к ним будет невозможен после 5 мая.