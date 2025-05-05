Skype від сьогодні більше не працюватиме05.05.25
Компанія Microsoft офіційно нагадала користувачам про завершення роботи Skype. З 5 травня 2025 року Скайп стане повністю недоступним. Це означає кінець більш як 20-річної історії платформи, яка колись була лідером у сфері онлайн-комунікацій.
Microsoft остаточно згорне його підтримку у травні цього року. Skype, запущений у 2003 році, було придбано Microsoft у 2011 році за $8,5 млрд. Незважаючи на початкову популярність, сервіс не зміг витримати конкуренції з іншими платформами, такими як Zoom та WhatsApp.
Microsoft рекомендує користувачам переходити на сервіс Teams, який підтримує таку функціональність – дзвінки, чати, відеоконференції. Для спрощення міграції передбачено автоматичне перенесення облікового запису, включаючи список контактів та історію листування. Повідомлення про можливість перенесення з’явиться у самому Skype.
Тим, хто не планує користуватись Teams, компанія радить зробити резервну копію даних, оскільки доступ до них буде неможливим після 5 травня.
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