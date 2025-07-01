Складной смартфон Vivo X Fold5 — один из самых легких на рынке01.07.25
Компания Vivo официально представила флагманский складной смартфон X Fold5. Vivo X Fold5 позиционируется как самый лёгкий складной смартфон большого формата на рынке. Vivo X Fold5 в титановом корпусе весит всего 217 граммов (в остальных версиях — 226 г).
Дисплей и конструкция
Смартфон оснащён двумя LTPO AMOLED-дисплеями: основной — 8,03 дюйма с разрешением 2480×2200 пикселей, внешний — 6,53 дюйма с разрешением FHD+. Оба экрана поддерживают адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, технологии Dolby Vision, 10-битную глубину цвета и максимальную яркость до 4500 нит. Используется стекло UTG внутри и Armor Glass снаружи. Петля выполнена из углеродного волокна и стали FS55, обеспечивая прочность при компактности конструкции.
Аппаратная часть
Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3. В зависимости от конфигурации доступно до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенного хранилища UFS 4.0. Для улучшения связи в сложенном состоянии Vivo реализовала антенну, встроенную в шарнир, что позволило повысить стабильность сигнала на 36%.
Камеры
Основной модуль состоит из трёх 50-мегапиксельных камер: главный сенсор Sony IMX921 с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный и перископический с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Фронтальные камеры на внешнем и внутреннем дисплеях — по 20 Мп.
Батарея и зарядка
Особое внимание уделено автономности. В смартфоне используется новая батарея Blue Ocean ёмкостью 6000 мА·ч, разработанная совместно с CATL. Это полутвердотельный аккумулятор с плотностью энергии 866 Вт·ч/л, способный работать при температуре до -30°C. Поддерживается быстрая зарядка: 80 Вт по кабелю, 40 Вт беспроводная и реверсивная зарядка других устройств.
Функции и программное обеспечение
Устройство оснащено стереодинамиками, боковым сканером отпечатков, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS с NavIC и модулем NFC. Смартфон защищён от влаги и пыли (IPX8, IPX9, IP9+, IP5X) и рассчитан на работу при температуре до -20°C. Работает на системе OriginOS 5 (на базе Android 15) и поддерживает режим многозадачности Atomic Workbench — одновременный запуск до пяти приложений с функцией drag-and-drop. Также предусмотрена совместимость с устройствами Apple, включая AirPods, Apple Watch и Mac.
Цены и доступность
Смартфон доступен в цветах Titanium, Clear White и Pine Green. Предзаказы уже открыты в Китае, старт продаж намечен на 2 июля. Информация о глобальной доступности пока не подтверждена. Стоимость моделей:
- 12/256 ГБ — $974
- 12/512 ГБ — $1114
- 16/512 ГБ — $1184
- 16 ГБ / 1 ТБ — $1324
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Расскажем про портативный аккумулятор Ugreen Uno с номинальной емкостью 10 000 мА·ч и набором дополнительных плюшек
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Складной смартфон Vivo X Fold5 — один из самых легких на рынке Vivo смартфон
Смартфон Vivo X Fold5 в титановом корпусе весит всего 217 граммов (в остальных версиях — 226 г).
Amazfit Helio Strap — фитнес-трекер без экрана Amazfit фитнес-трекер
Главной особенностью Amazfit Helio Strap стала система BioCharge, которая в реальном времени оценивает уровень энергии пользователя
Складной смартфон Vivo X Fold5 — один из самых легких на рынке
Amazfit Helio Strap — фитнес-трекер без экрана
Samsung Smart Monitor M9 с QD-OLED-дисплеем 32 дюйма работает с ИИ
Раскладушка Xiaomi MIX Flip 2 на Snapdragon 8 Elite стоит от €715
Продажи Tesla в Европе падают 5 месяцев подряд
Игровая консоль Atari 2600 обыграла ChatGPT в шахматы
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получил большой патч 1.5 и официальный редактор модов
Xiaomi Mi Band 10 впервые получил керамическую версию корпуса
Nvidia GeForce RTX 5050 для ноутбуков представлена официально