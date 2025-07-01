Складной смартфон Vivo X Fold5 — один из самых легких на рынке

Компания Vivo официально представила флагманский складной смартфон X Fold5. Vivo X Fold5 позиционируется как самый лёгкий складной смартфон большого формата на рынке. Vivo X Fold5 в титановом корпусе весит всего 217 граммов (в остальных версиях — 226 г).

Дисплей и конструкция

Смартфон оснащён двумя LTPO AMOLED-дисплеями: основной — 8,03 дюйма с разрешением 2480×2200 пикселей, внешний — 6,53 дюйма с разрешением FHD+. Оба экрана поддерживают адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц, технологии Dolby Vision, 10-битную глубину цвета и максимальную яркость до 4500 нит. Используется стекло UTG внутри и Armor Glass снаружи. Петля выполнена из углеродного волокна и стали FS55, обеспечивая прочность при компактности конструкции.

Аппаратная часть

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3. В зависимости от конфигурации доступно до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенного хранилища UFS 4.0. Для улучшения связи в сложенном состоянии Vivo реализовала антенну, встроенную в шарнир, что позволило повысить стабильность сигнала на 36%.

Камеры

Основной модуль состоит из трёх 50-мегапиксельных камер: главный сенсор Sony IMX921 с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный и перископический с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Фронтальные камеры на внешнем и внутреннем дисплеях — по 20 Мп.

Батарея и зарядка

Особое внимание уделено автономности. В смартфоне используется новая батарея Blue Ocean ёмкостью 6000 мА·ч, разработанная совместно с CATL. Это полутвердотельный аккумулятор с плотностью энергии 866 Вт·ч/л, способный работать при температуре до -30°C. Поддерживается быстрая зарядка: 80 Вт по кабелю, 40 Вт беспроводная и реверсивная зарядка других устройств.

Функции и программное обеспечение

Устройство оснащено стереодинамиками, боковым сканером отпечатков, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS с NavIC и модулем NFC. Смартфон защищён от влаги и пыли (IPX8, IPX9, IP9+, IP5X) и рассчитан на работу при температуре до -20°C. Работает на системе OriginOS 5 (на базе Android 15) и поддерживает режим многозадачности Atomic Workbench — одновременный запуск до пяти приложений с функцией drag-and-drop. Также предусмотрена совместимость с устройствами Apple, включая AirPods, Apple Watch и Mac.

Цены и доступность

Смартфон доступен в цветах Titanium, Clear White и Pine Green. Предзаказы уже открыты в Китае, старт продаж намечен на 2 июля. Информация о глобальной доступности пока не подтверждена. Стоимость моделей:

12/256 ГБ — $974

12/512 ГБ — $1114

16/512 ГБ — $1184

16 ГБ / 1 ТБ — $1324