Складаний смартфон Vivo X Fold5 – один із найлегших на ринку01.07.25
Компанія Vivo офіційно представила флагманський доладний смартфон X Fold5. Vivo X Fold5 позиціонується як найлегший доладний смартфон великого формату на ринку. Vivo X Fold5 в титановому корпусі важить всього 217 грамів (в інших версіях – 226 г).
Дисплей та конструкція
Смартфон оснащений двома LTPO AMOLED-дисплеями: основний — 8,03 дюйми з роздільною здатністю 2480×2200 пікселів, зовнішній — 6,53 дюйми з роздільною здатністю FHD+. Обидва екрани підтримують адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц, технології Dolby Vision, 10-бітну глибину кольору та максимальну яскравість до 4500 ниток. Використовується скло UTG всередині та Armor Glass зовні. Петля виконана з вуглецевого волокна та сталі FS55, забезпечуючи міцність при компактності конструкції.
Апаратна частина
Смартфон працює на базі процесора Snapdragon 8 Gen 3. Залежно від конфігурації доступно до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та до 1 ТБ вбудованого сховища UFS 4.0. Для покращення зв’язку у складеному стані Vivo реалізувала антену, вбудовану в шарнір, що дозволило підвищити стабільність сигналу на 36%.
Камери
Основний модуль складається з трьох 50-мегапіксельних камер: головний сенсор Sony IMX921 з оптичною стабілізацією, надширококутний та перископічний з 3-кратним оптичним та 100-кратним цифровим зумом. Фронтальні камери на зовнішньому та внутрішньому дисплеях – по 20 Мп.
Батарея та зарядка
Особливу увагу приділено автономності. У смартфоні використовується нова батарея Blue Ocean ємністю 6000 мА год, розроблена спільно з CATL. Це напівтвердотільний акумулятор із щільністю енергії 866 Вт·ч/л, здатний працювати при температурі до -30°C. Підтримується швидке заряджання: 80 Вт по кабелю, 40 Вт бездротове і реверсивне заряджання інших пристроїв.
Функції та програмне забезпечення
Пристрій оснащений стереодинаміками, бічним сканером відбитків, підтримкою Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS з NavIC та модулем NFC. Смартфон захищений від вологи та пилу (IPX8, IPX9, IP9+, IP5X) та розрахований на роботу при температурі до -20°C. Працює на системі OriginOS 5 (на базі Android 15) та підтримує режим багатозадачності Atomic Workbench – одночасний запуск до п’яти додатків з функцією drag-and-drop. Також передбачена сумісність із пристроями Apple, включаючи AirPods, Apple Watch та Mac.
Ціни та доступність
Смартфон доступний у кольорах Titanium, Clear White та Pine Green. Замовлення вже відкрито в Китаї, старт продажів намічено на 2 липня. Інформація про глобальну доступність поки що не підтверджена. Вартість моделей:
- 12/256 ГБ – $974
- 12/512 ГБ – $1114
- 16/512 ГБ – $1184
- 16 ГБ / 1 ТБ – $1324
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