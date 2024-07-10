SK Hynix потратит $75 млрд на разработку памяти для систем искусственного интеллекта к 2028 году

Южнокорейская корпорация SK Group обнародовала планы значительных инвестиций в отрасль искусственного интеллекта и полупроводниковых технологий на сумму почти 75 миллиардов долларов. Ее дочерняя компания SK Hynix возглавит эту инициативу, реализуя инвестиции до 2028 года. В дополнение к строительству мегазавода стоимостью 90 миллиардов долларов в провинции Кёнги для производства передовой памяти, SK Group пообещала выделить еще 58 миллиардов долларов, доведя общий объем инвестиций до 133 миллиардов долларов.

Эти капитальные вложения направлены на повышение конкурентоспособности группы в цепочке создания добавочной стоимости искусственного интеллекта, а также на финансирование деятельности 175 дочерних компаний, включая SK Hynix. Конкретные детали пока неизвестны, но рассматриваются различные варианты, включая потенциальные слияния и распродажи, чтобы адаптироваться к изменяющейся геополитической ситуации и значительному экономическому влиянию искусственного интеллекта.

Этот стратегический поворот произошел после того, как в 2022 году SK Hynix сообщила о первом убытке за десять лет. Однако с тех пор компания демонстрирует признаки обновления благодаря росту спроса на память для чипов ИИ. В настоящее время SK Hynix занимает 35% мирового рынка DRAM и планирует увеличить эту долю.

Масштабные инвестиции согласуются с недавно объявленным правительственным пакетом поддержки южнокорейской полупроводниковой промышленности на сумму 19 миллиардов долларов, которые будут распределены между такими компаниями, как SK Hynix и Samsung.