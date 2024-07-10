SK Hynix потратит $75 млрд на разработку памяти для систем искусственного интеллекта к 2028 году10.07.24
Южнокорейская корпорация SK Group обнародовала планы значительных инвестиций в отрасль искусственного интеллекта и полупроводниковых технологий на сумму почти 75 миллиардов долларов. Ее дочерняя компания SK Hynix возглавит эту инициативу, реализуя инвестиции до 2028 года. В дополнение к строительству мегазавода стоимостью 90 миллиардов долларов в провинции Кёнги для производства передовой памяти, SK Group пообещала выделить еще 58 миллиардов долларов, доведя общий объем инвестиций до 133 миллиардов долларов.
Эти капитальные вложения направлены на повышение конкурентоспособности группы в цепочке создания добавочной стоимости искусственного интеллекта, а также на финансирование деятельности 175 дочерних компаний, включая SK Hynix. Конкретные детали пока неизвестны, но рассматриваются различные варианты, включая потенциальные слияния и распродажи, чтобы адаптироваться к изменяющейся геополитической ситуации и значительному экономическому влиянию искусственного интеллекта.
Этот стратегический поворот произошел после того, как в 2022 году SK Hynix сообщила о первом убытке за десять лет. Однако с тех пор компания демонстрирует признаки обновления благодаря росту спроса на память для чипов ИИ. В настоящее время SK Hynix занимает 35% мирового рынка DRAM и планирует увеличить эту долю.
Масштабные инвестиции согласуются с недавно объявленным правительственным пакетом поддержки южнокорейской полупроводниковой промышленности на сумму 19 миллиардов долларов, которые будут распределены между такими компаниями, как SK Hynix и Samsung.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Компания Ugreen известна своей периферией и цифровыми аксессуарами. Сегодня расскажем про полноразмерные наушники Ugreen HiTune Max5c, которые в очередной раз ломают стереотипы про бюджетные устройства.
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
SK Hynix потратит $75 млрд на разработку памяти для систем искусственного интеллекта к 2028 годубизнес искусственный интеллект финансы
В дополнение к строительству мегазавода стоимостью 90 миллиардов долларов в провинции Кёнги для производства передовой памяти, SK Group пообещала выделить еще 58 миллиардов долларов, доведя общий объем инвестиций до 133 миллиардов долларов.
ASUS выпустила первый мини-компьютер линейки ROG NUC с видеокартами GeForce RTX 40-й серииASUS GeForce RTX Intel компьютер
Компания ASUSTeK Computer официально анонсировала игровой мини-ПК ROG NUC, который был впервые представлен на выставке CES 2024 в январе.