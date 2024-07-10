SK Hynix витратить $75 млрд на розробку пам’яті для систем штучного інтелекту до 2028 року10.07.24
Південнокорейська корпорація SK Group оприлюднила плани значних інвестицій у галузь штучного інтелекту та напівпровідникових технологій на суму майже 75 мільярдів доларів. Її дочірня компанія SK Hynix очолить цю ініціативу, реалізуючи інвестиції до 2028 року. На додаток до будівництва мегазаводу вартістю 90 мільярдів доларів у провінції Кенгі для виробництва передової пам’яті, SK Group пообіцяла виділити ще 58 мільярдів доларів, довівши загальний обсяг інвестицій до 133 мільярдів доларів.
Ці капітальні вкладення спрямовані на підвищення конкурентоспроможності групи в ланцюжку створення додаткової вартості штучного інтелекту, а також фінансування діяльності 175 дочірніх компаній, включаючи SK Hynix. Конкретні деталі поки невідомі, але розглядаються різні варіанти, включаючи потенційні злиття і розпродажі, щоб адаптуватися до геополітичної ситуації, що змінюється, і значного економічного впливу штучного інтелекту.
Цей стратегічний поворот стався після того, як у 2022 році SK Hynix повідомила про перші збитки за десять років. Проте з того часу компанія демонструє ознаки оновлення завдяки зростанню попиту на згадку для чіпів ІІ. В даний час SK Hynix займає 35% світового ринку DRAM та планує збільшити цю частку.
Масштабні інвестиції узгоджуються з нещодавно оголошеним урядовим пакетом підтримки південнокорейської напівпровідникової промисловості на суму 19 мільярдів доларів, які будуть розподілені між такими компаніями, як SK Hynix та Samsung.
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SK Hynix витратить $75 млрд на розробку пам’яті для систем штучного інтелекту до 2028 рокубізнес фінанси штучний інтелект
На додаток до будівництва мегазаводу вартістю 90 мільярдів доларів у провінції Кьонгі для виробництва передової пам’яті, SK Group пообіцяла виділити ще 58 мільярдів доларів, довівши загальний обсяг інвестицій до 133 мільярдів доларів.
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