Системные требования Star Wars Outlaws официально опубликованы

Компания Ubisoft опубликовала детальные системные требования для компьютерной версии Star Wars Outlaws, нового масштабного приключения в мире «Звездных войн». Игра, основанная на движке Snowdrop, обещает богатый игровой мир с возможностью посетить несколько планет, что отражается в высоких требованиях к аппаратному обеспечению ПК.

Важно отметить, что все описанные конфигурации предусматривают использование активного режима апскейлинга в режиме «Качество» для оптимальной производительности и визуального качества. Игра будет поддерживать только DirectX 12, что также необходимо учитывать при подготовке системы.

Игра Star Wars Outlaws выходит уже 30 августа на ПК, а также на современных консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S. Информация представлена на странице игры в официальном магазине Ubisoft.

Минимальная конфигурация (1080p/низкие/30FPS):

ОС: 64-разрядная Windows 10/11;

процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700K;

видеокарта: GeForce GTX 1660 или Radeon RX 5600 XT или Intel Arc A750;

оперативная память: 16 ГБ;

свободное место на накопителе: 65 Гбайт (рекомендуется SSD).

Рекомендуемая конфигурация (1080p/высокие/60FPS):

ОС: 64-разрядная Windows 10/11;

процессор: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5-10400;

видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti или Radeon RX 6700 XT;

оперативная память: 16 ГБ;

свободное место на накопителе: 65 Гбайт (рекомендуется SSD).

Конфигурация высокого уровня (1440p/высокие/60FPS):

ОС: 64-разрядная Windows 10/11;

процессор: AMD Ryzen 5 5800X или Intel Core i5-11600K;

видеокарта: GeForce RTX 3080/4070 или Radeon RX 6800 XT;

оперативная память: 16 ГБ;

свободное место на накопителе: 65 Гбайт (рекомендуется SSD).

Конфигурация для 4K (2160p/ультра/60FPS):

ОС: 64-разрядная Windows 10/11;

процессор: AMD Ryzen 7 5800X3D или Intel Core i7-12700K;

видеокарта: GeForce RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX;

оперативная память: 16 ГБ;

свободное место на накопителе: 65 Гбайт (рекомендуется SSD).