Системные требования Star Wars Outlaws официально опубликованы01.08.24
Компания Ubisoft опубликовала детальные системные требования для компьютерной версии Star Wars Outlaws, нового масштабного приключения в мире «Звездных войн». Игра, основанная на движке Snowdrop, обещает богатый игровой мир с возможностью посетить несколько планет, что отражается в высоких требованиях к аппаратному обеспечению ПК.
Важно отметить, что все описанные конфигурации предусматривают использование активного режима апскейлинга в режиме «Качество» для оптимальной производительности и визуального качества. Игра будет поддерживать только DirectX 12, что также необходимо учитывать при подготовке системы.
Игра Star Wars Outlaws выходит уже 30 августа на ПК, а также на современных консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S. Информация представлена на странице игры в официальном магазине Ubisoft.
Минимальная конфигурация (1080p/низкие/30FPS):
- ОС: 64-разрядная Windows 10/11;
- процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700K;
- видеокарта: GeForce GTX 1660 или Radeon RX 5600 XT или Intel Arc A750;
- оперативная память: 16 ГБ;
- свободное место на накопителе: 65 Гбайт (рекомендуется SSD).
Рекомендуемая конфигурация (1080p/высокие/60FPS):
- ОС: 64-разрядная Windows 10/11;
- процессор: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5-10400;
- видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti или Radeon RX 6700 XT;
- оперативная память: 16 ГБ;
- свободное место на накопителе: 65 Гбайт (рекомендуется SSD).
Конфигурация высокого уровня (1440p/высокие/60FPS):
- ОС: 64-разрядная Windows 10/11;
- процессор: AMD Ryzen 5 5800X или Intel Core i5-11600K;
- видеокарта: GeForce RTX 3080/4070 или Radeon RX 6800 XT;
- оперативная память: 16 ГБ;
- свободное место на накопителе: 65 Гбайт (рекомендуется SSD).
Конфигурация для 4K (2160p/ультра/60FPS):
- ОС: 64-разрядная Windows 10/11;
- процессор: AMD Ryzen 7 5800X3D или Intel Core i7-12700K;
- видеокарта: GeForce RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX;
- оперативная память: 16 ГБ;
- свободное место на накопителе: 65 Гбайт (рекомендуется SSD).
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Системные требования Star Wars Outlaws официально опубликованыUbisoft Звездные войны игры комплектующие
Все описанные конфигурации предусматривают использование активного режима апскейлинга в режиме «Качество» для оптимальной производительности и визуального качества игры Star Wars Outlaws
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