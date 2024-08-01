Системні вимоги Star Wars Outlaws офіційно опубліковано

Компанія Ubisoft опублікувала детальні системні вимоги для комп’ютерної версії Star Wars Outlaws, нової масштабної пригоди у світі «Зоряних війн». Гра, заснована на движку Snowdrop, обіцяє багатий ігровий світ з можливістю відвідати кілька планет, що відображається у високих вимогах до апаратного забезпечення ПК.

Важливо, що всі описані конфігурації передбачають використання активного режиму апскейлінгу в режимі «Якість» для оптимальної продуктивності та візуальної якості. Гра підтримуватиме лише DirectX 12, що також необхідно враховувати під час підготовки системи.

Гра Star Wars Outlaws виходить вже 30 серпня на ПК, а також на сучасних консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S. Інформація представлена ​​на сторінці гри в офіційному магазині Ubisoft.

Мінімальна конфігурація (1080p/низькі/30FPS):

ОС: 64-розрядна Windows 10/11;

процесор: AMD Ryzen 5 3600 або Intel Core i7-8700K;

відеокарта: GeForce GTX 1660 або Radeon RX 5600 XT або Intel Arc A750;

оперативна пам’ять: 16 ГБ;

вільне місце на накопичувачі: 65 Гбайт (рекомендовано SSD).

Рекомендована конфігурація (1080p/високі/60FPS):

ОС: 64-розрядна Windows 10/11;

процесор: AMD Ryzen 5 5600X або Intel Core i5-10400;

відеокарта: GeForce RTX 3060 Ti або Radeon RX 6700 XT;

оперативна пам’ять: 16 ГБ;

вільне місце на накопичувачі: 65 Гбайт (рекомендовано SSD).

Конфігурація високого рівня (1440p/високі/60FPS):

ОС: 64-розрядна Windows 10/11;

процесор: AMD Ryzen 5 5800X або Intel Core i5-11600K;

відеокарта: GeForce RTX 3080/4070 або Radeon RX 6800 XT;

оперативна пам’ять: 16 ГБ;

вільне місце на накопичувачі: 65 Гбайт (рекомендовано SSD).

Конфігурація для 4K (2160p/ультра/60FPS):

ОС: 64-розрядна Windows 10/11;

процесор: AMD Ryzen 7 5800X3D або Intel Core i7-12700K;

відеокарта: GeForce RTX 4080 або Radeon RX 7900 XTX;

оперативна пам’ять: 16 ГБ;

вільне місце на накопичувачі: 65 Гбайт (рекомендовано SSD).