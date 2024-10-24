Симулятор гонок Assetto Corsa EVO получил реалистичную симуляцию и графику

Kunos Simulazioni анонсировала гоночный симулятор Assetto Corsa EVO, который станет новой главой в популярной франшизе. Игра была продемонстрирована на SimRacing Expo, где разработчики представили раннюю альфа-версию проекта, показав, что он уже обладает высоким качеством графики, реалистичной физикой и динамическими погодными условиями.

Демоверсия, которая была представлена на мероприятии, продемонстрировала выдающуюся детализацию автомобилей и трасс. Видеоматериалы с альфа-версии показывают, что физика управления машинами стала еще более правдоподобной, что подчеркивает амбициозный подход разработчиков к созданию наиболее реалистичного симулятора. Игра также предложит режим Free Roam, позволяющий свободно передвигаться по игровым локациям и наслаждаться пейзажами и вождением вне гоночных событий.





Assetto Corsa EVO выйдет в раннем доступе на платформе Steam в январе 2025 года, а позже будет адаптирована и для консолей нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series.