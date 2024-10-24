Симулятор гонок Assetto Corsa EVO отримав реалістичну симуляцію та графіку24.10.24
Kunos Simulazioni анонсувала гоночний симулятор Assetto Corsa EVO, який стане новим розділом у популярній франшизі. Гра була продемонстрована на SimRacing Expo, де розробники представили ранню альфа-версію проекту, показавши, що він вже має високу якість графіки, реалістичну фізику та динамічні погодні умови.
Демоверсія, що була представлена на заході, продемонструвала визначну деталізацію автомобілів та трас. Відеоматеріали з альфа-версії показують, що фізика керування машинами стала ще правдоподібнішою, що підкреслює амбітний підхід розробників до створення найбільш реалістичного симулятора. Гра також запропонує режим Free Roam, що дозволяє вільно пересуватися ігровими локаціями і насолоджуватися пейзажами і водінням поза гоночними подіями.
Assetto Corsa EVO вийде в ранньому доступі на платформі Steam у січні 2025 року, а пізніше буде адаптована і для консолей нового покоління – PlayStation 5 та Xbox Series.
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