Signal функционально стал больше похож на Zoom и Google Meet15.11.24
Signal добавил функции, которые приближают его звонки к опыту Zoom и Google Meet. Теперь пользователи могут создавать ссылки на звонки и делиться ими как внутри Signal, так и за его пределами, с возможностью многократного использования.
В приложении также появились эмодзи-реакции и кнопка для поднятия руки, чтобы привлечь внимание собеседников. Новая вкладка для отслеживания звонков позволяет просматривать историю звонков. Эти функции уже доступны в последних версиях Signal для Android, iOS и ПК.
Apple объявила, что теперь сообщения, отправляемые через iMessage, будут защищены двумя формами сквозного шифрования (E2EE), в то время как ранее было только одно. Эти изменения делают iMessage одним из двух приложений для обмена сообщениями, наиболее подготовленных к будущему появлению квантовых вычислений, наравне с Signal или даже более устойчивым.
Новое шифрование, известное как PQ3, является реализацией нового алгоритма под названием Kyber, который не может быть взломан с помощью квантовых вычислений. Apple добавляет PQ3 к существующему алгоритму, а не заменяет его, что означает, что для взлома шифрования злоумышленнику придется взломать оба алгоритма.
Эти изменения в iMessage произошли через пять месяцев после того, как Signal Foundation, разработчик протокола Signal, также обновил открытый стандарт для готовности к постквантовым вычислениям (PQC), добавив Kyber к X3DH, алгоритму, который он использовал ранее.
iMessage и Signal обеспечивают сквозное шифрование, что делает невозможным чтение сообщений в расшифрованном виде кем-либо, кроме отправителя и получателя. iMessage начал предлагать E2EE с запуска в 2011 году, а Signal стал доступен в 2014 году.
Однако в свете таких обновлений эксперты говорят и том что одной из самых больших угроз для многих форм шифрования являются квантовые вычисления. Сила алгоритмов, используемых практически во всех программах для обмена сообщениями, основана на математических задачах, которые легко решаются в одном направлении и чрезвычайно сложно — в другом. В отличие от традиционного компьютера, квантовый компьютер с достаточными ресурсами может решать эти проблемы за значительно меньшее время.
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Пользователи могут создавать ссылки на звонки и делиться ими как внутри Signal, так и за его пределами, с возможностью многократного использования.
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