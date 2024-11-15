Signal функціонально став більше схожий на Zoom та Google Meet

Signal додав функції, які наближають його дзвінки до досвіду Zoom та Google Meet. Тепер користувачі можуть створювати посилання на дзвінки та ділитися ними як усередині Signal, так і за його межами з можливістю багаторазового використання.

У додатку також з’явилися емодзі-реакції та кнопка для підняття руки, щоб привернути увагу співрозмовників. Нова вкладка для відстеження дзвінків дозволяє переглядати історію дзвінків. Ці функції вже доступні в останніх версіях Signal для Android, iOS та ПК.

Apple оголосила, що тепер повідомлення, що надсилаються через iMessage, будуть захищені двома формами наскрізного шифрування (E2EE), тоді як раніше було лише одне. Ці зміни роблять iMessage одним із двох додатків для обміну повідомленнями, найбільш підготовлених до майбутньої появи квантових обчислень, нарівні із Signal або навіть більш стійким.

Нове шифрування відоме як PQ3 є реалізацією нового алгоритму під назвою Kyber, який не може бути зламаний за допомогою квантових обчислень. Apple додає PQ3 до існуючого алгоритму, а не замінює його, що означає, що для злому шифрування зловмиснику доведеться зламати обидва алгоритми.

Ці зміни в iMessage відбулися через п’ять місяців після того, як Signal Foundation, розробник протоколу Signal, також оновив відкритий стандарт для готовності до постквантових обчислень (PQC), додавши Kyber до X3DH алгоритму, який він використовував раніше.

iMessage та Signal забезпечують наскрізне шифрування, що унеможливлює читання повідомлень у розшифрованому вигляді будь-ким, крім відправника та одержувача. iMessage почав пропонувати E2EE із запуску у 2011 році, а Signal став доступним у 2014 році.

Однак у світлі таких оновлень експерти говорять і про те, що однією з найбільших загроз для багатьох форм шифрування є квантові обчислення. Сила алгоритмів, що використовуються практично у всіх програмах для обміну повідомленнями, ґрунтується на математичних завданнях, які легко вирішуються в одному напрямку та надзвичайно складно – в іншому. На відміну від традиційного комп’ютера, квантовий комп’ютер із достатніми ресурсами може вирішувати ці проблеми значно менше часу.