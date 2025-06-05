Sharp выпустила мощный и бюджетный смартфоны с длительной поддержкой обновлений

Sharp представила сразу два новых смартфона – бюджетную модель Aquos Wish 5 и более производительный Aquos R10. Оба устройства появятся в продаже в Японии, Тайване, Сингапуре и Индонезии в июне и июле соответственно. Для украинского рынка продукция японской компании остается малоизвестной, но обе новинки обладают рядом особенностей, которые могут заинтересовать пользователей.

Sharp Aquos Wish 5

Sharp Aquos Wish 5 – это попытка Sharp переосмыслить доступный смартфон 2025 года. Устройство получило пластиковый корпус из переработанных материалов и доступно в пяти цветах. Он имеет 6,6-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1612×720 пикселей. Внутри работает процессор MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Объем накопителя – 64 или 128 ГБ, также поддерживается microSD.

Основная камера – 50 Мп, фронтальная – 8 Мп. Смартфон оснащен батареей на 5000 мАч и поддержкой зарядки мощностью 27 Вт. Время полной зарядки — более двух часов. Важно, что устройство имеет защиту IP69, что не типично для бюджетного сегмента. Wish 5 работает под управлением Android 15, Sharp обещает два больших обновления ОС и четыре года обновлений безопасности.

Sharp Aquos R10

В противоположность ему Sharp Aquos R10 нацелен на требовательных пользователей. Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей OLED IGZO с частотой 240 Гц и динамическим переключением частоты обновления от 1 до 240 Гц. Максимальная яркость достигает 1500 болт (3000 болт в HDR). Устройство имеет защиту IP68, а также соответствует военному стандарту MIL-STD-810G. Корпус прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus 2, дисплей – Gorilla Glass 5.

Среди камер – три 50-мегапиксельных сенсора: основной с объективом Leica Hektor и спектральным датчиком, ультраширокий и фронтальный. Поддерживается видеозапись в формате Dolby Vision HDR.

Смартфон построен на платформе Snapdragon 7+ Gen 3, имеет 12 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 4.0 на 256 или 512 ГБ. Также предусмотрена поддержка карт microSD. Аккумулятор – 5000 мА·ч, зарядка – до 36 Вт. Гарантировано три обновления Android и пять лет патчей безопасности. Sharp пока не сообщила о планах продаж новинок на других рынках.