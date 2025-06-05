Sharp випустила потужний та бюджетний смартфони з тривалою підтримкою оновлень

Sharp представила відразу два нових смартфони – бюджетну модель Aquos Wish 5 і продуктивніший Aquos R10. Обидва пристрої з’являться у продажу у Японії, Тайвані, Сінгапурі та Індонезії у червні та липні відповідно. Для українського ринку продукція японської компанії залишається маловідомою, але обидві новинки мають низку особливостей, які можуть зацікавити користувачів.

Sharp Aquos Wish 5

Sharp Aquos Wish 5 – це спроба Sharp переусвідомити доступний смартфон 2025 року. Пристрій отримав пластиковий корпус із перероблених матеріалів і доступний у п’яти кольорах. Він має 6,6-дюймовий IPS-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю 1612 720 пікселів. Усередині працює процесор MediaTek Dimensity 6300 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам’яті. Об’єм накопичувача – 64 або 128 ГБ, також підтримується microSD.

Основна камера – 50 Мп, фронтальна – 8 Мп. Смартфон оснащений батареєю на 5000 мАг та підтримкою зарядки потужністю 27 Вт. Час повної зарядки – понад дві години. Важливо, що пристрій має захист IP69, що не є типовим для бюджетного сегмента. Wish 5 працює під керуванням Android 15, Sharp обіцяє два великі оновлення ОС та чотири роки оновлень безпеки.

Sharp Aquos R10

На противагу йому Sharp Aquos R10 націлений на вимогливих користувачів. Смартфон отримав 6,5-дюймовий дисплей OLED IGZO із частотою 240 Гц та динамічним перемиканням частоти оновлення від 1 до 240 Гц. Максимальна яскравість досягає 1500 болт (3000 болт HDR). Пристрій має захист IP68, а також відповідає військовому стандарту MIL-STD-810G. Корпус прикритий склом Gorilla Glass Victus 2, екран – Gorilla Glass 5.

Серед камер – три 50-мегапіксельні сенсори: основний з об’єктивом Leica Hektor та спектральним датчиком, ультраширокий та фронтальний. Підтримується відео у форматі Dolby Vision HDR.

Смартфон побудований на платформі Snapdragon 7+ Gen 3, має 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач UFS 4.0 на 256 або 512 ГБ. Також передбачено підтримку карт microSD. Акумулятор – 5000 мА·год, заряджання – до 36 Вт. Гарантовано три оновлення Android та п’ять років патчів безпеки. Sharp поки не повідомила про плани продажу новинок на інших ринках.