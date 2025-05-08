Сервис MEGOGO запустил приложение для Apple Vision Pro

Украинский сервис MEGOGO первым адаптировал свой видеоконтент для минигарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Приложение MEGOGO VR уже доступно для пользователей в Украине и за ее пределами с поддержкой украинского и английского языков.

Новый формат позволяет просматривать фильмы, сериалы и телеканалы в смешанной реальности, где интегрируется цифровой контент в реальное пространство. Благодаря Apple Vision Pro пользователи получают возможность размещать виртуальные «окна» в физической среде, управлять интерфейсом с помощью взгляда, жестов и голоса, наслаждаясь качественным изображением и пространственным звуком — все это без пульта или экрана.

Просмотр в смешанной реальности позволяет создать виртуальный кинотеатр в любом месте — в гостиной или даже в самолете. Пользователь может либо полностью погрузиться в видео, либо оставить часть реального мира в поле зрения. Пространственный звук синхронизируется с движениями головы, что увеличивает эффект присутствия.

По наполнению приложение отвечает версии для Meta Quest, запущенной в 2024 году: более 100 тысяч часов видео, включая блокбастеры, сериалы, эксклюзивные премьеры и прямые эфиры телеканалов.

Apple Vision Pro – гарнитура смешанной реальности, сочетающая функции виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). Представленная в 2023 году, она работает на базе платформы visionOS и позволяет размещать программы в окружающем пространстве с управлением с помощью глаз, голоса и жестов.

Устройство имеет более 23 миллионов пикселей на двух микродисплеях, поддерживает 3D-звук, трекинг глаз, рук и лица, а также «прозрачное» видение реального мира. Все это обеспечивает глубочайшее погружение в виртуальную среду без утраты контакта с действительностью.

Гарнитура построена на чипах Apple M2 и R1, поддерживает внешний аккумулятор, клавиатуры и трекпады. Основные сценарии использования – просмотр контента, работа с виртуальными дисплеями, игры и видеосвязь с эффектом физического присутствия.