Сервис MEGOGO запустил приложение для Apple Vision Pro08.05.25
Украинский сервис MEGOGO первым адаптировал свой видеоконтент для минигарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Приложение MEGOGO VR уже доступно для пользователей в Украине и за ее пределами с поддержкой украинского и английского языков.
Новый формат позволяет просматривать фильмы, сериалы и телеканалы в смешанной реальности, где интегрируется цифровой контент в реальное пространство. Благодаря Apple Vision Pro пользователи получают возможность размещать виртуальные «окна» в физической среде, управлять интерфейсом с помощью взгляда, жестов и голоса, наслаждаясь качественным изображением и пространственным звуком — все это без пульта или экрана.
Просмотр в смешанной реальности позволяет создать виртуальный кинотеатр в любом месте — в гостиной или даже в самолете. Пользователь может либо полностью погрузиться в видео, либо оставить часть реального мира в поле зрения. Пространственный звук синхронизируется с движениями головы, что увеличивает эффект присутствия.
По наполнению приложение отвечает версии для Meta Quest, запущенной в 2024 году: более 100 тысяч часов видео, включая блокбастеры, сериалы, эксклюзивные премьеры и прямые эфиры телеканалов.
Apple Vision Pro – гарнитура смешанной реальности, сочетающая функции виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). Представленная в 2023 году, она работает на базе платформы visionOS и позволяет размещать программы в окружающем пространстве с управлением с помощью глаз, голоса и жестов.
Устройство имеет более 23 миллионов пикселей на двух микродисплеях, поддерживает 3D-звук, трекинг глаз, рук и лица, а также «прозрачное» видение реального мира. Все это обеспечивает глубочайшее погружение в виртуальную среду без утраты контакта с действительностью.
Гарнитура построена на чипах Apple M2 и R1, поддерживает внешний аккумулятор, клавиатуры и трекпады. Основные сценарии использования – просмотр контента, работа с виртуальными дисплеями, игры и видеосвязь с эффектом физического присутствия.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой ожидаемой игре
GTA VI, несомненно, самая ожидаемая игра индустрии. В YouTube ее трейлеры смотрят десятки миллионов за 12 часов, а Книга рекордов Гиннесса не успевает регистрировать рекордные цифры.
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой ожидаемой игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Сервис MEGOGO запустил приложение для Apple Vision Pro Apple виртуальная реальность
Приложение MEGOGO VR уже доступно для пользователей в Украине и за ее пределами с поддержкой украинского и английского языков.
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060 начнут продаваться с 19 мая Nvidia видеокарта
Nvidia подтвердила, что в тот же день стартуют продажи ноутбуков с мобильной версией RTX 5060. Она имеет 3328 ядер CUDA и те же 8 ГБ памяти.
Сервис MEGOGO запустил приложение для Apple Vision Pro
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060 начнут продаваться с 19 мая
Unreal Engine 6 — главное про новый движок
Microsoft анонсировала ремастер культовой игры Gears of War
В Steam впервые лидируют игровые ноутбуки. Nvidia GeForce RTX 4060 сместила RTX 3060
Rockstar выпустила второй трейлер GTA 6
Raw Ring с ИИ отслеживает эмоции человека
Часы Casio G-Shock GBA-950 получили Bluetooth и GPS
Все новые компьютеры Huawei перейдут на HarmonyOS вместо Windows
Onyx Boox Tab X C — планшет с 13,3-дюймовым дисплеем E Ink
WhatsApp пользуются 3 млрд человек каждый месяц
В Google Play за год стало вдвое меньше приложений