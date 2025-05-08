Сервіс MEGOGO запустив програму для Apple Vision Pro08.05.25
Український сервіс MEGOGO першим адаптував свій відеоконтент для гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro. Програма MEGOGO VR вже доступна для користувачів в Україні та за її межами з підтримкою української та англійської мов.
Новий формат дозволяє переглядати фільми, серіали та телеканали у змішаній реальності, де інтегрується цифровий контент у реальний простір. Завдяки Apple Vision Pro користувачі отримують можливість розміщувати віртуальні «вікна» у фізичному середовищі, керувати інтерфейсом за допомогою погляду, жестів та голосу, насолоджуючись якісним зображенням та просторовим звуком – все це без пульта чи екрану.
Перегляд у змішаній реальності дозволяє створити віртуальний кінотеатр у будь-якому місці — у вітальні чи навіть у літаку. Користувач може або повністю поринути у відео, або залишити частину реального світу у полі зору. Просторовий звук синхронізується із рухами голови, що збільшує ефект присутності.
За наповненням програма відповідає версії для Meta Quest, запущеної в 2024 році: понад 100 тисяч годин відео, включаючи блокбастери, серіали, ексклюзивні прем’єри та прямі ефіри телеканалів.
Apple Vision Pro – гарнітура змішаної реальності, що поєднує функції віртуальної (VR) та доповненої реальності (AR). Представлена в 2023 році, вона працює на базі платформи visionOS і дозволяє розміщувати програми в навколишньому просторі з керуванням за допомогою очей, голосу та жестів.
Пристрій має понад 23 мільйони пікселів на двох мікродисплеях, підтримує 3D-звук, трекінг очей, рук та обличчя, а також прозоре бачення реального світу. Все це забезпечує глибоке занурення у віртуальне середовище без втрати контакту з реальністю.
Гарнітура побудована на чіпах Apple M2 та R1, підтримує зовнішній акумулятор, клавіатури та трекпади. Основні сценарії використання – перегляд контенту, робота з віртуальними дисплеями, ігри та відеозв’язок із ефектом фізичної присутності.
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