Серия мониторов Samsung ViewFinity S8, ViewFinity S7 и ViewFinity S6 получила IPS-экраны до 32 дюймов и частоту до 100 Гц

Samsung представила обновлённые мониторы линейки ViewFinity. Серия представлена тремя моделями: ViewFinity S8 (S80UD), ViewFinity S7 (S70D) и ViewFinity S6 (S60UD).

Модель Samsung ViewFinity S8 поставляется в двух размерах — 27-дюймовый и 32-дюймовый экран с разрешением 4K UHD (3840 x 2160), частотой обновления 60 Гц и яркостью 350 нит. Мониторы оснащены USB-хабом и регулируемой по высоте подставкой. Модель S80UD имеет новый KVM-переключатель для лучшего подключения и переключения между двумя различными устройствами входного сигнала, а также порт USB-C, который позволяет пользователям заряжать устройства мощностью до 90 Вт.

Samsung ViewFinity S7 доступен в вариантах с диагональю 27″ и 32″, каждый из которых имеет разрешение UHD 4K (3840 x 2160), яркость 350 нит и частоту обновления 60 Гц. Что касается ViewFinity S6, то он получил экран на 27″ с разрешением QHD (2560 x 1440), частотой обновления 100 Гц и яркостью 350 нит. В комплекте есть USB-хаб и регулируемая по высоте подставка. Модель S60UD также имеет встроенный KVM-переключатель и порт USB-C с зарядкой до 90 Вт.

По заявлению представителей Samsung, новинки изготовлены с использованием минимум 10% переработанного пластика и без применения химических распылителей для пластиковых компонентов.