Серія моніторів Samsung ViewFinity S8, ViewFinity S7 та ViewFinity S6 отримала IPS-екрани до 32 дюймів та частоту до 100 Гц07.06.24
Samsung представила оновлені монітори лінійки ViewFinity. Серія представлена трьома моделями: ViewFinity S8 (S80UD), ViewFinity S7 (S70D) та ViewFinity S6 (S60UD).
Модель Samsung ViewFinity S8 поставляється в двох розмірах – 27-дюймовий і 32-дюймовий екран з роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160), частотою оновлення 60 Гц і яскравістю 350 ніт. Монітори оснащені USB-хабом і підставкою, що регулюється по висоті. Модель S80UD має новий KVM-перемикач для кращого підключення та перемикання між двома різними пристроями вхідного сигналу, а також USB-C порт, який дозволяє користувачам заряджати пристрої потужністю до 90 Вт.
Samsung ViewFinity S7 доступний у варіантах з діагоналлю 27″ і 32″, кожен з яких має роздільну здатність UHD 4K (3840 x 2160), яскравість 350 нит і частоту оновлення 60 Гц. Що стосується ViewFinity S6, то він отримав екран на 27″ з роздільною здатністю QHD (2560 x 1440), частотою оновлення 100 Гц і яскравістю 350 нит. У комплекті є USB-хаб і підставка, що регулюється по висоті. Модель S60UD також має вбудований KVM-перемикач та порт USB-C із зарядкою до 90 Вт.
За заявою представників Samsung, новинки виготовлені з використанням щонайменше 10% переробленого пластику та без застосування хімічних розпилювачів для пластикових компонентів.
Топ захищених смартфонів 2024 року
Купити захищений смартфон здається справою простою. Однак, крім великого вибору моделей, є і різноманітність маркувань захищених пристроїв. Найчастіше ціна натякає на рівень захисту пристрою, але бувають нюанси
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
Серія моніторів Samsung ViewFinity S8, ViewFinity S7 та ViewFinity S6 отримала IPS-екрани до 32 дюймів та частоту до 100 ГцSamsung монiтор
Samsung представила оновлені монітори лінійки ViewFinity. Серія представлена трьома моделями: ViewFinity S8 (S80UD), ViewFinity S7 (S70D) та ViewFinity S6 (S60UD).
Jon Peddie Research: постачання процесорів для ПК зросло на 15 млн штук у порівнянні з 1-м кварталом роком ранішеAMD Intel NVIDIA процесор статистика
Лідером з постачання GPU та iGPU для ПК залишається корпорація Intel з часткою ринку в 66%. NVIDIA займає друге місце з показником 18%, а AMD на третьому місці з часткою 16%.