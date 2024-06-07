Серія моніторів Samsung ViewFinity S8, ViewFinity S7 та ViewFinity S6 отримала IPS-екрани до 32 дюймів та частоту до 100 Гц

Samsung представила оновлені монітори лінійки ViewFinity. Серія представлена ​​трьома моделями: ViewFinity S8 (S80UD), ViewFinity S7 (S70D) та ViewFinity S6 (S60UD).

Модель Samsung ViewFinity S8 поставляється в двох розмірах – 27-дюймовий і 32-дюймовий екран з роздільною здатністю 4K UHD (3840 x 2160), частотою оновлення 60 Гц і яскравістю 350 ніт. Монітори оснащені USB-хабом і підставкою, що регулюється по висоті. Модель S80UD має новий KVM-перемикач для кращого підключення та перемикання між двома різними пристроями вхідного сигналу, а також USB-C порт, який дозволяє користувачам заряджати пристрої потужністю до 90 Вт.

Samsung ViewFinity S7 доступний у варіантах з діагоналлю 27″ і 32″, кожен з яких має роздільну здатність UHD 4K (3840 x 2160), яскравість 350 нит і частоту оновлення 60 Гц. Що стосується ViewFinity S6, то він отримав екран на 27″ з роздільною здатністю QHD (2560 x 1440), частотою оновлення 100 Гц і яскравістю 350 нит. У комплекті є USB-хаб і підставка, що регулюється по висоті. Модель S60UD також має вбудований KVM-перемикач та порт USB-C із зарядкою до 90 Вт.

За заявою представників Samsung, новинки виготовлені з використанням щонайменше 10% переробленого пластику та без застосування хімічних розпилювачів для пластикових компонентів.