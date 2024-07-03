Sega: Продолжение игры Crazy Taxi получит мультиплеер03.07.24
В прошлом году компания Sega анонсировала перезапуск некогда популярной серии Crazy Taxi. До настоящего момента японский разработчик не делился никакой информацией, поэтому приходилось полагаться на сведения инсайдеров. Сегодня эти сведения подтвердились. Sega опубликовала видео, в котором разработчики поделились первой информацией о перезапуске Crazy Taxi.
Они подтвердили, что приняли решение отойти от концепции одиночной игры и перенести ее в формат MMO в открытом мире. Все элементы Crazy Taxi, включая город, создаются таким образом, чтобы предоставить игрокам полную свободу действия, творчества и взаимодействия друг с другом. Игроки смогут исследовать локации, заниматься кастомизацией автомобилей и выполнять ряд других активностей.
Команда разработчиков уже довольна проделанной работой и в скором времени обещает раскрыть больше подробностей о Crazy Taxi. Дата релиза игры пока не указывается.
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В Sega подтвердили, что приняли решение отойти от концепции одиночной игры и перенести Crazy Taxi в формат MMO в открытом мире.
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