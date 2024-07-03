Sega: Продовження гри Crazy Taxi отримає мультиплеєр

Минулого року компанія Sega анонсувала перезапуск колись популярної серії Crazy Taxi. До цього моменту японський розробник не ділився жодною інформацією, тому доводилося покладатися на інсайдерів. Сьогодні ці відомості підтвердились. Sega опублікувала відео, в якому розробники поділилися першою інформацією про перезапуск Crazy Taxi.

Вони підтвердили, що вирішили відійти від концепції одиночної гри та перенести її у формат MMO у відкритому світі. Всі елементи Crazy Taxi, включаючи місто, створюються таким чином, щоб надати гравцям повну свободу дії, творчості та взаємодії. Гравці зможуть дослідити локації, займатися кастомізацією автомобілів та виконувати низку інших активностей.

Команда розробників вже задоволена роботою і незабаром обіцяє розкрити більше подробиць про Crazy Taxi. Дата релізу гри поки що не вказується.