Самые популярные запросы Google в Украине за 2024 год

Google традиционно подводит итоги года и представляет рейтинг популярнейших поисковых запросов украинских пользователей*. В компании проанализировали популярность поисковых запросов. Какие их них в разных категориях выросла больше всего за год, и определили наиболее интересовавших украинцев в течение 2024 года.

Среди самых популярных поисковых запросов года первую позицию занял запрос «График отключения света». На второй позиции оказался запрос Евро 2024, а на третьей – «Сирский». Также в топе запросов года – «Олимпийские игры 2024», «Пасха 2024» и «Суджа».

В категории персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, лидером стал Главнокомандующий ВСУ Александр Серский. Украинцы также активно интересовались такими людьми как Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Гаррис и Клавдия Петровна.

Что касается потерь 2024 года, больше всего запросов было об Ирине Фарион, Алексее Навальном и Елене Делоне.

В категории «Фильмы» лидером стал украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе». На второй и третьей позициях – сиквелы популярных фильмов: анимация «Мыслями наизнанку 2» и космическая фантастика «Дюна. Часть вторая». Также значительный интерес украинцев вызвали одни из обсуждаемых фильмов года «Солтберн» и «Субстанция», а также украинский мистический фильм ужасов «Конотопская ведьма».

Среди поисковых запросов о покупках в 2024 году украинцы больше всего интересовались, где купить энергетические решения – EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Также среди самых популярных запросов в этой категории дубайский шоколад, сквиш лапка и тюбинг.

В 2024 году украинские пользователи искали, что означает аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ. Кроме того, украинцы пытались выяснить значение слов «террикона», «квадробери» и «чиназес», а также, что такое очереди отключения света и справка ок-7.

Полностью список запросов 2024 года, популярность которых больше всего выросла в Украине за год, выглядит так:

Топ-запросов Гугл за год: Графік відключення світла Евро 2024 Сирський Олімпійські ігри 2024 Пасха 2024 Усик Ірина Фаріон Суджа 20 днів у Маріуполі Євробачення 2024 Потери года: Ірина Фаріон Олексій Навальний Ален Делон Анастасия Заворотнюк Олександр Масляков В’ячеслав Узелков Олександр Ширвіндт Віталій Білоножко Богдан Сташків Шеннен Догерті Топ-покупок: Екофлоу Вентилятор Зарядна станція Інвертор Айфон 16 Дубайский шоколад Сквіш лапка Гелевий акумулятор 100 ампер Сонячні панелі Тюбінг Топ-персона: Олександр Сирський Олександр Усик Дональд Трамп Сергій Лавров Камала Гарріс Майк Тайсон Микола Тищенко Павел Дуров Клавдія Петрівна Соня Морозюк «Что такое?»: що таке мсек що таке реб що таке терикони що таке черги відключення світла що таке цнап що таке довідка ок-7 що таке каб що таке бусифікація що таке квадробери що таке чиназес Топ-фильмов: 20 днів у Маріуполі Думками навиворіт 2 Дюна 2 Солтберн Субстанція Веном 3 Люблю тебе ненавидіти Жахаючий 3 Дикий робот Конотопська відьма