Самые популярные запросы Google в Украине за 2024 год10.12.24
Google традиционно подводит итоги года и представляет рейтинг популярнейших поисковых запросов украинских пользователей*. В компании проанализировали популярность поисковых запросов. Какие их них в разных категориях выросла больше всего за год, и определили наиболее интересовавших украинцев в течение 2024 года.
Среди самых популярных поисковых запросов года первую позицию занял запрос «График отключения света». На второй позиции оказался запрос Евро 2024, а на третьей – «Сирский». Также в топе запросов года – «Олимпийские игры 2024», «Пасха 2024» и «Суджа».
В категории персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, лидером стал Главнокомандующий ВСУ Александр Серский. Украинцы также активно интересовались такими людьми как Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Гаррис и Клавдия Петровна.
Что касается потерь 2024 года, больше всего запросов было об Ирине Фарион, Алексее Навальном и Елене Делоне.
В категории «Фильмы» лидером стал украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе». На второй и третьей позициях – сиквелы популярных фильмов: анимация «Мыслями наизнанку 2» и космическая фантастика «Дюна. Часть вторая». Также значительный интерес украинцев вызвали одни из обсуждаемых фильмов года «Солтберн» и «Субстанция», а также украинский мистический фильм ужасов «Конотопская ведьма».
Среди поисковых запросов о покупках в 2024 году украинцы больше всего интересовались, где купить энергетические решения – EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Также среди самых популярных запросов в этой категории дубайский шоколад, сквиш лапка и тюбинг.
В 2024 году украинские пользователи искали, что означает аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ. Кроме того, украинцы пытались выяснить значение слов «террикона», «квадробери» и «чиназес», а также, что такое очереди отключения света и справка ок-7.
Полностью список запросов 2024 года, популярность которых больше всего выросла в Украине за год, выглядит так:
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Топ-запросов Гугл за год:
Потери года:
Топ-покупок:
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Топ-персона:
«Что такое?»:
Топ-фильмов:
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Самые популярные запросы Google в Украине за 2024 год Google интернет поиск
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