Найпопулярніші запити Google в Україні за 2024 рік10.12.24
Google традиційно підбиває підсумки року і представляє рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів*. У компанії проаналізували популярність пошукових запитів. Які з них у різних категоріях зросли найбільше за рік, і визначили українців, які найбільше цікавили, протягом 2024 року.
Серед найпопулярніших пошукових запитів року першу позицію зайняв запит “Графік відключення світла”. На другій позиції опинився запит Євро 2024, а на третій – “Сірський”. Також у топі запитів року – “Олімпійські ігри 2024”, “Великодень 2024” та “Суджа”.
У категорії осіб, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, лідером став Головнокомандувач ЗСУ Олександр Серський. Українці також активно цікавилися такими людьми як Олександр Усік, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна.
Що стосується втрат 2024 року, найбільше запитів було про Ірину Фаріон, Олексія Навального та Олену Делону.
У категорії “Фільми” лідером став український документальний фільм “20 днів у Маріуполі”. На другій та третій позиціях – сиквели популярних фільмів: анімація “Думками навиворіт 2” та космічна фантастика “Дюна. Частина друга”. Також значний інтерес українців викликали одні з фільмів року “Солтберн” і “Субстанція”, а також український містичний фільм жахів “Конотопська відьма”.
Серед пошукових запитів щодо покупок у 2024 році українці найбільше цікавилися, де купити енергетичні рішення – EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Також серед найпопулярніших запитів у цій категорії дубайський шоколад, сквіш лапка та тюбінг.
2024 року українські користувачі шукали, що означає абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП та КАБ. Крім того, українці намагалися з’ясувати значення слів “терикона”, “квадробері” та “чиназес”, а також, що таке черги відключення світла та довідка ок-7.
Повністю перелік запитів 2024 року, популярність яких найбільше зросла в Україні за рік, виглядає так:
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Топ-запитів Гугл за рік:
Втрати року:
Топ-покупок:
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Топ-персона:
“Що таке?”:
Топ-фільмів:
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Найпопулярніші запити Google в Україні за 2024 рік Google інтернет пошук
Google традиційно підбиває підсумки року і представляє рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів*. У компанії проаналізували популярність пошукових запитів за 2024 рік
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