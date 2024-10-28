Samsung W25 и W25 Flip: премиальные версии смартфонов Galaxy Fold 6 и Flip 6

Samsung представила для Китая новые складные смартфоны премиальной серии W — Samsung W25 и Samsung W25 Flip. Эти устройства представляют собой эксклюзивные версии Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6, предлагая новый дизайн и расширенные функции по сравнению с оригинальными моделями.

Samsung W25 основан на Galaxy Fold 6 и выполнен в формате «книжки». Он оснащен 8-дюймовым основным дисплеем и 6,5-дюймовым внешним экраном, а в его основе лежит процессор Snapdragon 8 Elite («For Galaxy») с улучшенной производительностью. Особенность модели — камера высокого разрешения на 200 МП, что дает ей конкурентные преимущества в съемке фотографий и видео.

Samsung W25 Flip базируется на Galaxy Flip 6 и выполнен в формате «раскладушки». Он получил 6,7-дюймовый основной дисплей и 3,4-дюймовый внешний экран. Устройство оснащено камерой с разрешением 50 МП и также использует специальную версию процессора Snapdragon 8 Elite. Среди особенностей гаджета — расширенные функции искусственного интеллекта для улучшенной обработки фотографий и видео.

Оба устройства отличаются премиальным дизайном: керамическая черная задняя панель с логотипом «Heart to the World», золотая алюминиевая рамка и шарнир. Смартфоны сочетают в себе передовые технологии и элегантный внешний вид, подчеркивающий эксклюзивность серии.

На официальном сайте Samsung уже открыта предварительная регистрация на новые модели, что позволяет заинтересованным пользователям оформить заявку на покупку.