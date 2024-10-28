Samsung W25 та W25 Flip: преміальні версії смартфонів Galaxy Fold 6 та Flip 628.10.24
Samsung представила для Китаю нові складні смартфони преміальної серії W – Samsung W25 та Samsung W25 Flip. Ці пристрої є ексклюзивними версіями Galaxy Fold 6 і Galaxy Flip 6, пропонуючи новий дизайн і розширені функції в порівнянні з оригінальними моделями.
Samsung W25 заснований на Galaxy Fold 6 та виконаний у форматі «книжки». Він оснащений 8-дюймовим основним дисплеєм та 6,5-дюймовим зовнішнім екраном, а в його основі лежить процесор Snapdragon 8 Elite (For Galaxy) з покращеною продуктивністю. Особливість моделі – камера високої роздільної здатності на 200 МП, що дає їй конкурентні переваги у зйомці фотографій та відео.
Samsung W25 Flip базується на Galaxy Flip 6 і виконаний у форматі “розкладачки”. Він отримав 6,7-дюймовий основний дисплей та 3,4-дюймовий зовнішній екран. Пристрій оснащений камерою з роздільною здатністю 50 МП та також використовує спеціальну версію процесора Snapdragon 8 Elite. Серед особливостей гаджета – розширені функції штучного інтелекту для покращення обробки фотографій та відео.
Обидва пристрої відрізняються преміальним дизайном: керамічна задня чорна панель з логотипом «Heart to the World», золота алюмінієва рамка і шарнір. Смартфони поєднують у собі передові технології та елегантний зовнішній вигляд, що підкреслює ексклюзивність серії.
На офіційному сайті Samsung вже відкрито попередню реєстрацію на нові моделі, що дозволяє зацікавленим користувачам оформити заявку на покупку.
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