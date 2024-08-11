Компания Samsung анонсировала массовое производство самого тонкого в мире чипа памяти LPDDR5X DRAM, толщина которого составляет всего 0,65 мм, что сопоставимо с толщиной ногтя. Этот чип предназначен для использования в смартфонах высокого класса, оснащённых нейронными процессорами для обработки искусственного интеллекта.

Новый чип LPDDR5X DRAM выполнен по 12-нм технологии и доступен в вариантах с ёмкостью 12 ГБ и 16 ГБ. Он состоит из четырёх слоёв, каждый из которых содержит две микросхемы DRAM. Благодаря своему тонкому профилю, чип позволяет освободить больше места в мобильных устройствах, что способствует улучшению тепловой конструкции. По заявлению Samsung, новый чип памяти повышает термостойкость на 21,2% по сравнению с предыдущим поколением LPDDR5X.

Компания оптимизировала печатную плату, эпоксидную формовочную массу и процесс обратного шлифования для минимизации толщины чипа. Samsung планирует начать поставки нового чипа производителям смартфонов в ближайшее время. В будущем компания также анонсировала выпуск чипов LPDDR DRAM ёмкостью 24 ГБ (6 слоёв) и 32 ГБ (8 слоёв) для новых мобильных устройств