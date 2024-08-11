Samsung выпустит самый тонкий в мире чип памяти LPDDR5X11.08.24
Память LPDDR5X, разработанная Samsung, предназначена для ПК, ускорителей, серверов и систем автомобилей. В компании утверждает, что эта технология памяти на 25 % быстрее, на 30 % больше емкости и имеет на 25 % выше энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Бренд Baseus остается популярным и предлагает все еще качественные устройства. Проверим это на примере двух портативных аккумуляторов средней емкости
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Samsung выпустит самый тонкий в мире чип памяти LPDDR5XSamsung оперативная память смартфон
Компания Samsung анонсировала массовое производство самого тонкого в мире чипа памяти LPDDR5X DRAM, толщина которого составляет всего 0,65 мм, что сопоставимо с толщиной ногтя
Huawei Stelato S9 — премиальный электрокар с запасом хода 820 кмHuawei Китай электротранспорт
Huawei Stelato S9 доступен в двух вариантах — Max и Ultra. Они оснащены батареей емкостью 100 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 816 км для Max и 721 км для Ultra по CLTC.