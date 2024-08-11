Компанія Samsung анонсувала масове виробництво найтоншого у світі чіпа пам’яті LPDDR5X DRAM, товщина якого складає всього 0,65 мм, що можна порівняти з товщиною нігтя. Цей чіп призначений для використання у смартфонах високого класу, які оснащені нейронними процесорами для обробки штучного інтелекту.

Новий чіп LPDDR5X DRAM виконаний за 12-нм технологією і доступний у варіантах з ємністю 12 ГБ та 16 ГБ. Він складається з чотирьох шарів, кожен із яких містить дві мікросхеми DRAM. Завдяки своєму тонкому профілю, чіп дозволяє звільнити більше місця в мобільних пристроях, що сприяє покращенню теплової конструкції. За заявою Samsung новий чіп пам’яті підвищує термостійкість на 21,2% в порівнянні з попереднім поколінням LPDDR5X.

Компанія оптимізувала друковану плату, епоксидну формувальну масу та процес зворотного шліфування для мінімізації товщини чіпа. Samsung планує розпочати постачання нового чіпа виробникам смартфонів найближчим часом. У майбутньому компанія також анонсувала випуск чіпів LPDDR DRAM ємністю 24 ГБ (6 шарів) та 32 ГБ (8 шарів) для нових мобільних пристроїв.