Samsung випустить найтонший у світі чіп пам’яті LPDDR5X11.08.24
Пам’ять LPDDR5X, розроблена Samsung, призначена для ПК, прискорювачів, серверів та систем автомобілів. У компанії стверджує, що ця технологія пам’яті на 25% швидше, на 30% більше за ємність і має на 25% вищу енергоефективність у порівнянні з попереднім поколінням.
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Samsung випустить найтонший у світі чіп пам’яті LPDDR5XSamsung оперативна пам'ять смартфон
Компанія Samsung анонсувала масове виробництво найтоншого у світі чіпа пам’яті LPDDR5X DRAM, товщина якого складає всього 0,65 мм, що можна порівняти з товщиною нігтя.
Huawei Stelato S9 – преміальний електрокар із запасом ходу 820 кмHuawei електротранспорт Китай
Huawei Stelato S9 доступний у двох варіантах – Max та Ultra. Вони оснащені батареєю ємністю 100 кВт/год, що забезпечує запас ходу до 816 км для Max і 721 км для Ultra CLTC.