Samsung выпустит новое устройство смешанной реальности (XR) в 2025 году

Samsung готовится вернуться на рынок устройств расширенной реальности (XR) с новой моделью, выпуск которой запланирован на 2025 год. Об этом стало известно из финансового отчета компании за третий квартал 2024 года. Ожидается, что устройство будет представлено на мероприятии Galaxy Unpacked в январе, где также покажут серию флагманских смартфонов Galaxy S25.

Новая гарнитура XR разрабатывается в партнерстве с Google и Qualcomm. Согласно неподтвержденным данным, устройство будет оснащено процессором Snapdragon XR2+ Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти и работать на базе операционной системы Android 14.

Для улучшенного пользовательского опыта устройство получит разнообразные датчики и micro-OLED дисплей с высокой плотностью пикселей и увеличенной яркостью, что обеспечит более реалистичное погружение в виртуальный мир.

Компания Meta на мероприятии Meta Connect 2024 представила бюджетную гарнитуру смешанной реальности Quest 3S, которая заменила предыдущую модель Quest 2.

Новинка работает на базе процессора Snapdragon XR2 Gen 2, как и более дорогая Quest 3. Однако, в отличие от старшей модели, Quest 3S оснащена линзами Френеля вместо блинных линз, что уменьшает поле зрения. Тем не менее, гарнитура поддерживает полноцветный сквозной режим с кнопкой Action Button для быстрого переключения между режимами.

Экран устройства имеет разрешение 1832×1920 пикселей на каждый глаз с частотой обновления 90/120 Гц. Угол обзора составляет 96 градусов по горизонтали и 90 градусов по вертикали. Quest 3S оснащена 8 ГБ оперативной памяти и доступна с накопителем на 128 или 256 ГБ. Аккумулятор емкостью 4324 мАч обеспечивает до 2,5 часов работы, что чуть больше, чем у Quest 3.

Гарнитура Quest 3S уже доступна для предварительного заказа. Цена составляет 299 долларов за версию с 128 ГБ памяти и 399 долларов за модель с 256 ГБ. Официальные продажи начнутся 15 октября 2024 года.