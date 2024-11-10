Samsung випустить новий пристрій змішаної реальності (XR) у 2025 році10.11.24
Samsung готується повернутися на ринок пристроїв розширеної реальності (XR) із новою моделлю, випуск якої запланований на 2025 рік. Про це стало відомо із фінансового звіту компанії за третій квартал 2024 року. Очікується, що пристрій буде представлено на заході Galaxy Unpacked у січні, де також покажуть серію флагманських смартфонів Galaxy S25.
Нова гарнітура XR розробляється у партнерстві з Google та Qualcomm. Згідно з непідтвердженими даними, пристрій буде оснащений процесором Snapdragon XR2+ Gen 2, 16 ГБ оперативної пам’яті та працюватиме на базі операційної системи Android 14.
Для покращеного користувальницького досвіду пристрій отримає різноманітні датчики та micro-OLED дисплей з високою щільністю пікселів та збільшеною яскравістю, що забезпечить більш реалістичне занурення у віртуальний світ.
Компанія Meta на заході Meta Connect 2024 представила бюджетну гарнітуру змішаної реальності Quest 3S, яка замінила Попередня модель Quest 2.
Новинка працює на базі процесора Snapdragon XR2 Gen 2, як і дорожча Quest 3. Однак, на відміну від старшої моделі, Quest 3S оснащена лінзами Френеля замість млинців, що зменшує поле зору. Проте гарнітура підтримує повнокольоровий наскрізний режим із кнопкою Action Button для швидкого перемикання між режимами.
Екран пристрою має роздільну здатність 1832×1920 пікселів на кожне око з частотою оновлення 90/120 Гц. Кут огляду складає 96 градусів по горизонталі та 90 градусів по вертикалі. Quest 3S оснащена 8 ГБ оперативної пам’яті та доступна з накопичувачем на 128 або 256 ГБ. Акумулятор ємністю 4324 мАг забезпечує до 2,5 годин роботи, що трохи більше ніж у Quest 3.
Гарнітура Quest 3S вже доступна для попереднього замовлення. Ціна складає 299 доларів за версію зі 128 ГБ пам’яті та 399 доларів за модель з 256 ГБ. Офіційний продаж розпочнеться 15 жовтня 2024 року.
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