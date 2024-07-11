Samsung выпустила первый SSD емкостью 61,44 ТБ. Это накопитель для серверов11.07.24
Компания Samsung, мировой лидер в области производства памяти и накопителей, объявила о запуске своего первого твердотельного накопителя (SSD) объемом 60 TB.
Этот SSD предназначен для корпоративного использования и не рассчитан на массовый потребительский рынок. С помощью нового контроллера компания также заявила о возможности создания SSD объемом 120 TB. Ранее максимальный объем SSD от Samsung составлял 32 TB, но теперь компания выпустила модель BM1743 объемом 61.44 TB. Этот SSD класса 60 TB будет конкурировать с продуктами Solidigm D5-P5336 и Western Digital 60 TB.
BM1743 использует 176-слойную память QLC V-NAND 7-го поколения и запатентованный контроллер Samsung. Его последовательная скорость чтения составляет 7.2 GBps, а скорость записи — до 2.0 GBps. Устройство обеспечивает 1,600,000 операций случайного чтения и 110,000 операций случайной записи. Выносливость накопителя составляет 0.26 циклов записи в день на протяжении пяти лет.
Новый SSD будет доступен для серверов в двух форм-факторах: U.2 и PCIe 4.0 x4, а также в формате E3.S для интерфейса PCIe 5.0 x4 для машин с высокой плотностью хранения. Цена и показатели потребления энергии пока не разглашаются, но аналогичные устройства стоят около $7000.
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